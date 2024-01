إيلاف من دبي: قال وزير الدفاع البريطاني إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلّ نفسه وطلب من كوريا الشمالية تزويده بالأسلحة اللازمة للحرب في أوكرانيا.

وغرّد غرانت شابس على موقع "إكس": "أدار العالم ظهره لروسيا، ما أجبر بوتين على تجرّع كأس الذل والتوجه إلى كوريا الشمالية ليواصل غزوه غير القانوني".

The world has turned its back on Russia, forcing Putin into the humiliation of going cap in hand to North Korea to keep his illegal invasion going.



In doing so Russia has broken multiple UNSC resolutions and put the security of another world region at risk.



This must stop now.…