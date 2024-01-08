إيلاف من دبي: قال وزير الدفاع البريطاني إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلّ نفسه وطلب من كوريا الشمالية تزويده بالأسلحة اللازمة للحرب في أوكرانيا.

وغرّد غرانت شابس على موقع "إكس": "أدار العالم ظهره لروسيا، ما أجبر بوتين على تجرّع كأس الذل والتوجه إلى كوريا الشمالية ليواصل غزوه غير القانوني".

The world has turned its back on Russia, forcing Putin into the humiliation of going cap in hand to North Korea to keep his illegal invasion going.



In doing so Russia has broken multiple UNSC resolutions and put the security of another world region at risk.



This must stop now.… — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) January 5, 2024

وقال البيت الأبيض الخميس إن كوريا الشمالية زودت روسيا في الآونة الأخيرة بمنصات إطلاق صواريخ وعشرات الصواريخ الباليستية. وأفاد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي في مؤتمر صحفي: "هذا تصعيد كبير ومثير للقلق في دعم كوريا الشمالية لروسيا".

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد أعلن دعمه "للحرب المقدسة" التي يخوضها بوتين مع الغرب عندما التقيا في سبتمبر. وقال كيم حينها: "ارتقت روسيا إلى مستوى النضال المقدس لحماية سيادتها وأمنها ضد القوى المهيمنة التي تعارض روسيا. والآن، نريد مواصلة تطوير العلاقة". تابع كيم: "سندعم دائمًا قرارات بوتين والقيادة الروسية".

وفي أكتوبر، قالت وزارة الدفاع البريطانية في رسالة استخباراتية إن كوريا الشمالية "يمكن أن تصبح واحدة من أهم موردي الأسلحة لروسيا، إلى جانب إيران وبيلاروسيا".

المصدر: "بزنس إنسايدر"