فشل الهجوم الأوكراني المضاد في العام الماضي، ولكن الغرب قادر على منع النصر الروسي هذا العام

إيلاف من دبي: منذ فشل هجمات أوكرانيا في عام 2023، تقول الرواية إن الحرب وصلت إلى طريق مسدود. لكن، إذا لم يكن مرجحًا أن يتمكن أي من الطرفين من إحراز تقدم كبير، فإن الوضع الراهن يبدو مستقراً، ولا يتطلب سوى القليل من الاهتمام السياسي.

تتسابق كل من موسكو وكييف لإعادة بناء القوة القتالية الهجومية. وفي صراع بهذا الحجم، سوف تستغرق هذه العملية وقتاً. في حين أن النصف الأول من عام 2024 قد يجلب تغييرات قليلة في السيطرة على الأراضي الأوكرانية، فإن العتاد وتدريب الأفراد والخسائر التي يتكبدها كل جانب في الأشهر القليلة المقبلة ستحدد المسار الطويل المدى للصراع. وحال عدم اليقين بشأن تقديم المساعدات على المدى الطويل لأوكرانيا لا تهدد فقط بمنح روسيا مزايا في ساحة المعركة، بل تزيد من جرأة موسكو أيضًا.

ما ستفعله الولايات المتحدة وأوروبا على مدى الأشهر الستة المقبلة سيحدد أحد مستقبلين. من خلال إحداهما، تستطيع أوكرانيا بناء قواتها لتجديد العمليات الهجومية وتقليص القوة العسكرية الروسية إلى الدرجة التي تتمكن فيها كييف من الدخول في المفاوضات مع النفوذ اللازم لفرض سلام دائم. وفي الحالة الأخرى، سيؤدي نقص الإمدادات والأفراد المدربين إلى إغراق أوكرانيا في صراع استنزاف يتركها منهكة وتواجه القهر في نهاية المطاف. ويتعين على شركاء أوكرانيا أن يتذكروا أن النتيجة الأولى مرغوبة ليس فقط بالنسبة للأوكرانيين.

عامل الوقت

لو سار الهجوم العسكري الأوكراني في عام 2023 وفقا للخطة، لكانت قوات كييف اخترقت ما يسمى بخط سوروفيكين الروسي في مقاطعة زابوريزهيا وحررت ميليتوبول، وقطعت الطرق التي تربط روسيا بشبه جزيرة القرم. كان من شأن ذلك أن يضع شبه جزيرة القرم تحت الحصار. كان هذا الهدف طموحا ولكنه قابل للتحقيق. السبب الرئيسي للفشل هو أن الوحدات الأوكرانية المكلفة بقيادة الهجوم لم يكن لديها الوقت الكافي للتدريب والاستعداد.

في يوليو 2022، أطلقت المملكة المتحدة، إلى جانب شركاء أوكرانيين آخرين، عملية Interflex لتدريب القوات الأوكرانية. في ذلك الوقت، كانت أوكرانيا في حاجة ماسة إلى المزيد من الوحدات لتحتل مواقع دفاعية، لذلك حددت Interflex برنامج التدريب بخمسة أسابيع، مع إعطاء الأولوية للمهارات الحيوية للعمليات الدفاعية. ولا يزال نظام الخمسة أسابيع هذا قائما، لكن المهمة تغيرت بشكل جذري.

لم يكن لدى الموظفين الأوكرانيين سوى فرصة ضئيلة للغاية للتدريب الجماعي. عدد القوات المنتشرة ليس هو الشيء الوحيد الذي يهم في الحرب: ففعالية القوة البشرية تعتمد على مدى جودة التنسيق بين الوحدات الصغيرة، حتى عندما تكون منتشرة في منطقة واسعة. وتتطلب جغرافية أوكرانيا تنسيقاً ماهراً بشكل خاص لأن خطوط الأشجار تمنع الوحدات من رؤية بعضها البعض. ويؤدي التهديد باستخدام المدفعية إلى زيادة التشتت، بحيث تنتشر السرايا في كثير من الأحيان على مسافة ميلين تقريبًا من الجبهة. وتشجع التضاريس في زابوريزهيا القادة بشكل خاص على القتال مع السرايا المعزولة. في هذا السياق الجغرافي، هناك حاجة إلى القدرة على مزامنة النشاط خارج خط رؤية كل وحدة حتى تتمكن الوحدات من دعم بعضها البعض واستغلال مكاسب بعضها البعض.

في خلال هذه الحرب، تضاعف عدد القوات الأوكرانية النشطة خمسة أضعاف مع عدم وجود زيادة كبيرة في عدد ضباط الأركان المدربين. وفي مسرح يتطلب من الضباط الأوكرانيين مزامنة مناورات المشاة المنتشرة على نطاق واسع مع نيران المدفعية، ومدارات الطائرات من دون طيار، وأعمال الحرب الإلكترونية، فإن النقص في الضباط الميدانيين يعني عدم القدرة على تجميع عمليات واسعة النطاق.

في خلال هجوم عام 2023، على الرغم من نجاح الجنود الأوكرانيين في كثير من الأحيان في الاستيلاء على مواقع العدو، فإنهم نادرًا ما كانوا قادرين على استغلال الخروقات التي حققوها أو تعزيز مكاسبهم بسرعة. بدلاً من ذلك، كان عليهم التوقف والتخطيط، ما أعطى القوات الروسية الوقت لإعادة ضبط صفوفها. وإذا لم يتمكن الجيش الأوكراني من توسيع نطاق عملياته، فإن هذه التجربة مهددة بالتكرار. ومع ذلك، فإن تقديم التدريب المناسب سيحتاج إلى وقت.

هجوم جيد هو دفاع قوي

الإصلاحات في تدريب القوات الأوكرانية ضرورية لعمليات هجومية أكثر فعالية. لكن التدريب الأفضل لن يقلل من حاجة كييف إلى العتاد. مرجح أن يواجه الجيش الأوكراني نقصًا كبيرًا في المعدات خلال العام المقبل: ففي ذروة هجومها عام 2023، كانت أوكرانيا تطلق ما يصل إلى 7000 قذيفة مدفعية يوميًا، وهو ما يمثل ما يصل إلى 80 في المئة من الخسائر الروسية. بحلول نهاية عام 2023، كانت القوات الأوكرانية تطلق ما يقرب من 2000 طلقة يوميًا. في الوقت نفسه، تجاوزت قدرة المدفعية الروسية منعطفاً صعباً، حيث تطلق القوات الروسية الآن 10 آلاف طلقة يومياً.

تنشر روسيا حاليا نحو 340 ألف جندي في جنوب أوكرانيا. وفي معظم فترات الحرب، كانت الإمكانات الهجومية لتلك القوات محدودة بسبب القيود اللوجستية. لكن روسيا تعثرت أيضًا بسبب ارتفاع مستوى الخسائر التي أوقعتها أوكرانيا، والتي تصل إلى 1000 قتيل وجريح يوميًا خلال أعنف فترات القتال. أدى تكبد الكثير من الضحايا إلى إجبار روسيا على إرسال أفراد غير مدربين إلى خط المواجهة. وفي حين أن ذلك لم يمنع موسكو من محاولة إجراء مناورات هجومية، إلا أنه حد من فعاليتها.

التحدي الذي تواجهه أوكرانيا هو أنه حتى مع احتفاظها بوضع دفاعي، يتعين عليها أن تستمر في شن هجمات محلية. وإذا تكبدت روسيا خسائر أقل، فإن قدرات قواتها في الميدان سوف تتحسن. إن تقليل الضغط على الخطوط الأمامية من شأنه أن يوفر لروسيا مزايا أخرى أيضًا. وستكون موسكو قادرة على تحويل القوات ذات الخبرة لتدريب المجندين، ما قد يسمح لها بفتح محاور هجومية جديدة في النصف الثاني من عام 2024. ويمكن القوات الروسية أيضًا التركيز على القطاعات التي يمكنها من خلالها إنشاء هندسة أكثر ملاءمة لساحة المعركة وإلحاق خسائر فادحة بأوكرانيا. وإذا تركت أوكرانيا أجزاء كبيرة من الجبهة هادئة، فقد تتمكن القوات الروسية أيضًا من توسيع تحصيناتها بشكل كبير، مما يجعل تنفيذ أي عمليات هجومية أوكرانية مستقبلية أكثر صعوبة. وحتى عندما يتخذ الجيش الأوكراني موقفاً دفاعياً، فإنه يجب عليه أن يسعى إلى تعظيم معدل الاستنزاف الروسي.

المصدر: "فورين أفيرز"