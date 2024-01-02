جنيف: دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء إلى وقف فوري لتصعيد العنف بين روسيا وأوكرانيا، فيما عبر مكتبه عن قلقه من تصاعد الهجمات.

وأصابت ضربات جوية مباني سكنية في أوكرانيا ومنطقة حدودية روسية الثلاثاء، فيما أسفرت هجمات جوية عن إصابة العشرات ودفعت كييف إلى حضّ الغرب على تسريع شحنات الأسلحة.

وقال مكتب تورك على منصة إكس إنّ "تصاعد الأعمال القتالية مقلق. قتل عشرات المدنيين في أوكرانيا وروسيا. القانون الإنساني الدولي يحظر الهجمات العشوائية والهجمات ضدّ أهداف مدنية".

وأضاف أنّ "تورك يحضّ على اتخاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد وضمان حماية المدنيين واحترام القانون الدولي".

بيلغورود

وأتت عمليات القصف التي استهدفت بشكل خاص كييف وشمال شرق خاركيف بعد أقل من 24 ساعة من تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تكثيف الضربات عقب هجوم أوكراني غير مسبوق على مدينة بيلغورود الروسية.

وجاءت الضربات الجوية الثلاثاء مع تصاعد الحرب في الأيام الأخيرة، مع شنّ روسيا سلسلة من الضربات الجمعة على مدن أوكرانية بما فيها كييف، ما أسفر عن مقتل 39 شخصاً.