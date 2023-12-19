كييف (أوكرانيا): نبّه الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء الى ان عودة دونالد ترامب الى البيت الابيض قد يكون لها "تأثير قوي" على الحرب في اوكرانيا، وذلك قبل اقل من عام من الانتخابات الرئاسية الاميركية.

وقال زيلينسكي في مؤتمره الصحافي السنوي "اذا كانت سياسة الرئيس المقبل، أيا كان، مختلفة حيال اوكرانيا، اكثر فتورا، او اكثر اقتصادا، اعتقد ان هذه المؤشرات سيكون لها تأثير قوي جدا على مجريات الحرب"، لافتا الى ان ترامب في حال فوزه سيتبنى "على الارجح سياسة مختلفة".

الجيش الأوكراني

ورأى زيلينسكي أن جيش بلاده حقق انتصارا كبيرا على روسيا في البحر الاسود عبر إقامة ممر بحري منذ آب(اغسطس) بهدف تصدير السلع الاوكرانية رغم تهديدات موسكو.

وإذ اعترف بان الجيش الاوكراني يواجه صعوبات في العثور على متطوعين، كشف ان القيادة العسكرية "اقترحت تعبئة 450 الفا الى 500 الف شخص"، مؤكدا الحاجة الى "مزيد من الحجج التي تدعم هذه الفكرة" لانه "عدد كبير جدا".

نهاية الحرب

وفيما أعلن أن أوكرانيا ستحصل على أنظمة دفاع جوي أميركية جديدة من طراز باتريوت للمساعدة في التصدي للهجمات الروسية، قال: في وقت تشعر كييف بالقلق من تراجع المساعدات الغربية "لن أكشف العدد لكن سيتم إرسال العديد من أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا لحماية بلادنا خلال الشتاء".

وأكد زيلينسكي ان "لا احد" يمكنه ان يحدد موعد انتهاء الحرب مع روسيا، "حتى قادتنا او الشركاء الغربيين الذين يقولون إن الحرب ستستمر اعواما، لا يعلمون متى ستنتهي هذه الحرب".