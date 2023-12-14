فرانكفورت (ألمانيا): قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بزيارة مفاجئة لألمانيا في وقت تضغط كييف على حلفائها الغربيين لمواصلة تقديم المساعدة إليها في وجه الهجوم الروسي، فيما رحب بما اعتبره "انتصارا لأوكرانيا" و"لأوروبا برمتها"، إثر قرار الاتحاد الاوروبي فتح مفاوضات الانضمام مع كييف في اليوم الاول من قمة لقادة دوله.

وكتب زيلينسكي على منصة اكس "إنه انتصار لأوكرانيا. انتصار لأوروبا برمتها. انتصار يحفز ويلهم ويعزز القوة"، موجها التهنئة الى "كل أوكراني".

وقال الرئيس الأوكراني عبر منصة إكس "بعد زيارتي للنروج، وصلت إلى قيادة الجيش الأميركي في أوروبا، ومقرها في فيسبادن بألمانيا".

وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت عن الزيارة نهاية فترة بعد الظهر، مؤكدة وصول زيلينسكي إلى مطار فرانكفورت.

مركز تنسيق

وأنشأت الولايات المتحدة مركز تنسيق للمساعدة لأوكرانيا عام 2022 في قاعدة كلاي العسكرية الواقعة في فيسبادن غرب ألمانيا.

وأضاف الرئيس الأوكراني "اقتنعت مجددا بالجودة الممتازة للمساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا. نحن في حاجة إليها بالتأكيد لتحقيق النصر".

الكونغرس

وتابع "نأمل أن يتخذ الكونغرس الأميركي قريباً قرارا حاسما بمواصلة هذا الدعم الحيوي لأوكرانيا"، في إشارة إلى تعطل إقرار حزمة مساعدات جديدة بسبب خلافات بين الجمهوريين والديموقراطيين في المؤسسة التشريعية الأميركية.

ألمانيا مساهم رئيسي أيضا في المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير 2022.

وتلقت كييف الخميس منظومة دفاع جوي أميركية جديدة من طراز باتريوت قدمتها برلين، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية.

وقالت الوزارة عبر منصة إكس "منظومة دفاع جوي إضافية من طراز باتريوت وصلت إلى أوكرانيا"، مشيدة بـ"مساعدة عسكرية أكثر من ضرورية".

وهذه ثاني منظومة باتريوت تتسلمها أوكرانيا من ألمانيا.

وتأتي زيارة زيلينسكي إلى ألمانيا غداة زيارته العاصمة النروجية، حيث التقى زعماء خمس دول شمالية تعد من بين الجهات المانحة الرئيسية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

ولم يحقق الهجوم العسكري المضاد الذي شنه الجيش الأوكراني في حزيران/يونيو النتائج المرجوة، ويسعى زيلينسكي إلى الحصول على مزيد من الدعم من حلفاء بلاده.

بروكسل

وفي وقت سابق الخميس، دعا زيلينسكي القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل إلى عدم التخلي عن أوكرانيا وإلى وحدة موقف من خلال توجيه رسالة دعم واضحة لبلده الذي يخوض حربًا مع روسيا منذ زهاء عامَين.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو أمام الدول الأوروبية المجتمعة في بروكسل "أطلب منكم شيئًا واحدًا هو ألا تخونوا المواطنين وإيمانهم بأوروبا".