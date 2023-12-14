كييف (أوكرانيا): أعلنت أوكرانيا الخميس أن أنظمة دفاعاتها الجوية أسقطت عشرات المسيّرات الإيرانية الصنع أطلقتها القوات الروسية مستهدفة مدينة أوديسا (جنوب) في هجوم ليلي جديد لموسكو.

وقال سلاح الجو الأوكراني "في المجموع سُجل 42 هجوما للعدو بطائرات مسيرة" مضيفا أنه دمّر 41 من مسيرات شاهد التي أطلقت من أراض تسيطر عليها روسيا من بينها شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

وتسبب تساقط الحطام بإلحاق أضرار ب11 مبنى في أوديسا. وأصيب 11 شخصا بينهم ثلاثة أطفال بجروح، بحسب الحاكم أوليغ كيبر.

كثيرا ما تشن موسكو هجمات على منشآت في مرافئ أوكرانية من بينها أوديسا، منذ انسحابها هذا الصيف من اتفاقية حبوب كانت تهدف لحماية صادرات الحبوب عبر البحر الأسود.

وقالت المتحدثة باسم الجيش نتاليا غومنوك إن "منشآت مرافئ المنطقة الجنوبية هي إحدى أولويات العدو".