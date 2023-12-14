موسكو: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن السلام ممكن مع أوكرانيا فقط بعد تحقيق موسكو أهدافها في الحرب المستمرة منذ قرابة عامين.

وقال في مؤتمره الصحافي السنوي في موسكو "سيكون هناك سلام عندما نحقق أهدافنا. إنها لا تتغير. سأذكركم بما تحدثنا عنه: استئصال النازيّة ونزع سلاح أوكرانيا وحيادها".

عندما أرسل بوتين قواته إلى أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 طالب ب"استئصال النازية" في جارته الموالية للغرب، وهي عبارة فضفاضة دانها ناجون من المحرقة.

وطالب أيضا ب"نزع سلاح" أوكرانيا التي كانت تتصدى للهجوم الروسي.

وقال بوتين "بالنسبة لنزع السلاح، لا يريدون التفاوض وبالتالي نحن مضطرون لاتخاذ تدابير أخرى من بينها تدابير عسكرية".

وأضاف أن الجانبين "وافقا على ذلك خلال محادثات في اسطنبول" لكن أوكرانيا كما قال تنصلت لاحقا من الاتفاقات.

وتابع "إما أن نتفق أو نسوّي (المسألة) بالقوة".