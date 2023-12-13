البرلمان الاوروبي (فرنسا): حضّت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على دعم تقديم مساعدات مالية ضخمة لأوكرانيا وطموحات كييف لإجراء محادثات بشأن عضويتها في الكتلة، قبل قمة حاسمة.

وقالت فون دير لايين "يجب أن نعطي أوكرانيا ما تحتاج إليه لتكون قوية اليوم حتى تتمكن من أن تكون أقوى عندما تتفاوض على سلام عادل ودائم".

وأضافت فون دير لايين "فيما تتواصل الحرب، يجب أن نثبت ما معنى دعم اوكرانيا +طالما استمرت الحاجة+. فأوكرانيا لا تقاتل الغازي فقط بل تقاتل من أجل أوروبا أيضا"، مؤكدة أن "انضمامها إلى عائلتنا سيشكل الانتصار النهائي لأوكرانيا".

وأكدت "لتحقيق ذلك لدينا دور حاسم يجب ان نضطلع به".

وتابعت أمام النواب الأوروبيين "نريد ضمان تمويل مستقر وكبير لأوكرانيا خلال السنوات المقبلة. هذا سيعطي ثقة إلى المستثمرين والأمل للمقاتلين الأوكرانيين".

وأدرج على جدول أعمال القمة الأوروبية الخميس والجمعة موضوع فتح مفاوضات انضمام اوكرانيا ألى الاتحاد الأوروبي والموافقة على توفير مساعدة أوروبية قيمتها 50 مليار يورو.

إلا أن رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان المسؤول الوحيد بين قادة دول الاتحاد الأوروبي الذي أبقى على علاقات وثيقة مع الكرملين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، هدد بعرقلة القرارات الرئيسية المتعلقة بكييف.

وأملا في تجاوز التعطيل المجري يتوقع أن تفرج المفوضية الأوروبية الأربعاء عن حوالى 10 مليارات من الأموال الأوروبية للمجر. وأثار ذلك ردود فعل حادة في البرلمان الأوروبي حيث يقلق النواب من احتمال خضوع بروكسل "لابتزاز" رئيس الوزراء المجري القومي.