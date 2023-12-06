كييف (أوكرانيا): قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقادة الدول الأعضاء في مجموعة السبع الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعول على "انهيار" الدعم الغربي لأوكرانيا، مضيفا أن الجيش الروسي "زاد الضغط بشكل كبير" على الجبهة.

وصرّح زيلينسكي خلال مؤتمر افتراضي لقادة مجموعة السبع أن "روسيا تأمل بشيء واحد فقط: أن تنهار وحدة العالم الحر العام المقبل. تعتقد روسيا أن أميركا وأوروبا ستظهران ضعفا وستضعان حدا لدعمهما لأوكرانيا بالمستوى الملائم".

واذا كان اقر بأن القوات الروسية تشن هجمات على الجبهة، فان زيلينسكي أكد أن الجنود الأوكرانيين "يقاومون الهجمات".

وأضاف: "نمسك بمناطق في عدة اتجاهات على خط الجبهة ونحن نحضر للمراحل المقبلة".

فشل الهجوم المضاد

بعد فشل الهجوم المضاد الكبير الذي شنه الجيش الأوكراني في الصيف والذي لم يتمكن من اختراق الدفاعات الروسية، استعادت القوات الروسية زمام المبادرة لا سيما في أدفيفكا، المدينة الصناعية في الشرق التي تحاول تطويقها.

المساعدة العسكرية والمالية الغربية لأوكرانيا، والتي تعتبر ضرورية لجهود كييف الحربية، باتت موضع شكوك متزايدة بسبب خلافات سياسية في الولايات المتحدة وكذلك في أوروبا.

هكذا اعتبر زيلينسكي الاربعاء ان بلاده يجب أن "تفوز بمعركة التحفيز" في الداخل كما في الخارج. وقال أمام مجموعة السبع إن "العالم الحر لديه حاجة حيوية للحفاظ على وحدته".

كما أعرب عن أمله في أن يفي الاتحاد الأوروبي "بوعده لأوكرانيا" التي ستتم مناقشة رغبتها في الانضمام الى الاتحاد الاوروبي خصوصا خلال قمة منتصف كانون الاول/ديسمبر.

قيود على الألماس

من جانبهم، تعهد قادة مجموعة السبع الاربعاء فرض قيود على وارداتهم من الالماس الروسي اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2024.

ووعدوا بـ"تعزيز احترام وتطبيق سياسة وضع سقف لاسعار النفط الروسي"، مهددين بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تسهل لموسكو الالتفاف على العقوبات.

وقال اعضاء مجموعة السبع في بيان مشترك "نكرر دعوتنا الاطراف الثالثة الى الكف فورا عن تقديم مساعدة مادية للعدوان الروسي، تحت طائلة دفع ثمن باهظ".

واكدوا ان دعمهم لاوكرانيا لن يضعف "ابدا".