كييف (أوكرانيا): زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس الجبهة الشرقية قرب كوبيانسك المهددة منذ أشهر من الروس الذين أسفر قصفهم عن مقتل أربعة مدنيين في شرق أوكرانيا وجنوبها.



في الشهر الثاني والعشرين من النزاع المجمّد في الجنوب والشرق بعد الهجوم المضاد الأوكراني الصيفي الذي لم يحقّق اختراقا كبيرا، زار الرئيس زيلينسكي موقع قيادة قرب كوبيانسك في منطقة خاركيف (شمال شرق).

وقال خلال تقديم أوسمة لجنود "أتمنى لكم النصر، كونوا أقوياء ولا تفقدوا المبادرة"، بحسب مقطع فيديو نشرته الرئاسة عبر تطبيق تلغرام.

وكان زيلينسكي قد زار في بداية تشرين الأول/أكتوبر المنطقة التي كانت هدفا لهجمات روسية في الصيف دعت في أعقابها السلطات الأوكرانية السكان الذين يعيشون قرب هذا القطاع إلى الإخلاء.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية الخميس إنها "صدت هجومين" للجيش الأوكراني قرب قرية سينكيفكا، على بعد أقل من عشرة كيلومترات من كوبيانسك، بمساعدة المدفعية والطائرات القتالية.



إصابة رضيع

وإلى الجنوب، خلف قصف روسي ليلي قتيلا على الأقل وعشرة جرحى - من بينهم أربعة أطفال - في ثلاث بلدات قرب مدينة أفدييفكا التي تحاول القوات الروسية محاصرتها والاستيلاء عليها منذ نحو عامين.

في المجمل، أصابت ستة صواريخ من طراز إس-300 بلدات بوكروفسك وميرنوغراد ونوفوغروديفكا الواقعة على بعد حوالى 40 كم شمال غرب أفدييفكا، وفق وزير الداخلية الأوكراني.

وأعلن القائم بأعمال حاكم المنطقة إيغور موروز العثور في نوفوغروديفكا على جثة رجل تحت أنقاض مبنى سكني فيما لا تزال خدمات الطوارئ تبحث عن أربعة مفقودين آخرين.

وقال وزير الداخلية إنه في بوكروفسك أصيب رضيع يبلغ ستة أشهر إضافة إلى فتى يبلغ 16 عاما وصبي يبلغ 13 عاما.

منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، تواجه مدينة أفدييفكا الصناعية هجمات متواصلة من القوات الروسية.

وتتمركز القوات الروسية إلى الشرق والشمال والجنوب من المدينة القريبة من عاصمة الإقليم دونيتسك التي تحتلها روسيا منذ عام 2014.

في قطاع أفدييفكا، قال قائد القوات الأوكرانية في الشرق أولكسندر تارنافسكي إن "العدو يواصل هجماته البرية النشطة بالمشاة (...) ويستخدم في بعض المواقع العربات المدرعة".

وفي الجنوب، واصل الجيش الروسي قصفه، ما أدى إلى وقوع ضحايا، خاصة بين السكان المدنيين.

وفي منطقة خيرسون (جنوب)، قُتل ثلاثة أشخاص صباح الخميس بنيران المدفعية في قرية سادوفي الواقعة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية، بحسب السلطات الأوكرانية المحلية.



تعطل تبادل الأسرى

في هذه المنطقة، يحاول الجيش الأوكراني منذ أسابيع تحقيق مكاسب على الضفة اليسرى للنهر التي يحتلها الروس في منطقة خيرسون.

كما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية الخميس أنها أسقطت 14 من أصل 20 طائرة روسية مسيّرة تم إطلاقها ليلا فوق المناطق الجنوبية والشرقية والوسطى من البلاد.

وقالت إنها صدت أكثر من 20 هجوما روسيا على عدة بلدات وقرى حول أفدييفكا وأسرت عشرات الجنود الروس في الشهر الماضي.

على صعيد أسرى الحرب، اتهم المفوض الأوكراني لحقوق الإنسان الخميس روسيا بعرقلة التبادل بين البلدين، فيما يُعتقد أن لدى الجانبين آلاف الأسرى، وتم آخر تبادل في آب/أغسطس الماضي بحسب تقارير إعلامية.

وقال مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميترو لوبينيتس عبر تلغرام "لا تتم عمليات التبادل لأن روسيا لا تريدها".

وكان لوبينيتس قد أشار في آب/أغسطس إلى أن كييف تمكنت من استعادة ما يقرب من 2600 من أسراها منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.