كييف (أوكرانيا): نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تكون الحرب الدائرة بين بلاده وروسيا قد وصلت إلى "طريق مسدود"، رافضاً تقارير تفيد بأن قادة غربيين يحشدون من أجل الانخراط في محادثات سلام.

ولم يتحرك خط المواجهة الذي يزيد طوله على ألف كيلومتر منذ تحرير مدينة خيرسون في تشرين الثاني/نوفمبر 2022. وهذا الأسبوع حذّر رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني من ان النزاع وصل إلى طريق مسدود.

والسبت قال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "لقد مر وقت اليوم والناس متعبون ... لكننا لسنا في طريق مسدود".

ونفى زيلينسكي السبت تعرضه لضغوط من الدول الغربية لبدء مفاوضات مع روسيا، في حين تفيد تقارير بأن مسؤولين اميركيين وأوروبيين تباحثوا في ما قد تفضي إليه هذه المحادثات.

وقال زيلينسكي "لا أحد من شركائنا يضغط علينا للجلوس إلى طاولة مفاوضات مع روسيا وتقديم تنازل لها".

الحرب حاليا في شهرها العشرين، وأوكرانيا تسعى لتحقيق مكاسب ميدانية في هجومها المضاد، في حين يلتقي زيلينسكي بشكل دوري القادة الغربيين في محاولة لدرء التعب من الصراع.

وقال زيلينسكي إن الحرب بين إسرائيل وحماس صرفت الانتباه عن أوكرانيا، وقال إن هذا هو "هدف روسيا".

واضاف "من الواضح أن الحرب في الشرق الأوسط، هذا النزاع، يصرف الانتباه. ... لقد تعرضنا من قبل لمواقف صعبة للغاية عندما لم يكن هناك أي تركيز تقريبًا على أوكرانيا ... أنا واثق تمامًا من أننا سنواجه هذا التحدي".

ويؤكد داعمو أوكرانيا، بما في ذلك الولايات المتحدة، أنهم مستعدون لمواصلة دعم كييف عسكريا وماليا طالما استغرق الأمر لهزيمة روسيا.



"حرب وجودية"

جاءت تصريحات زيلينسكي خلال زيارة تجريها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى كييف للتباحث في ملف انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والتقدّم الذي تم إحرازه على هذا الصعيد.

وحصلت كييف على وضعية مرشّحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أشهر على بدء الغزو الروسي العام الماضي، لكن محلّلين حذروا من أن الطريق أمامها طويل وصعب وصولا إلى نيل العضوية.

وقالت فون دير لايين "لقد حقّقتم إنجازات عدة"، موضحة "لقد أصلحتم نظامكم القضائي. وكبحتم سطوة المتمولين النافذين وتصدّيتم لتبييض الأموال وما إلى ذلك من أمور كثيرة".

وتابعت "يجب ألا ننسى أبدا أنكم تخوضون حربا وجودية وفي الوقت نفسه تجرون بالعمق إصلاحات في بلادكم".

وأعربت فون دير لايين عن "ثقتها" بأن أوكرانيا ستحرز تقدّما على مسار الانضمام عندما تطبّق هذه الإصلاحات.

وقالت إن المفوضية الأوروبية اقترحت تمويلا إضافيا بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار) لأوكرانيا حتى العام 2027.

وتدعم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقريبا تقديم مساعدات إضافية طويلة الأجل لكييف، في توجّه تعارضه فقط المجر وسلوفاكيا.

وأمام المفوضية الآن حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر لتقديم تقرير بشأن التقدّم الذي أحرزته أوكرانيا وغيرها من الدول الطامحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل قمة التكتل المرتقبة في كانون الأول/ديسمبر.