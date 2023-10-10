باريس: أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء عن خشيته من أن تؤدي الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس إلى "حرف أنظار" المجتمع الدولي عن الغزو الروسي لبلاده، متّهماً موسكو بتوفير دعم للحركة الفلسطينية.

وقال في مقابلة مع قناة "فرانس 2" الفرنسية "نحن واثقون من أنّ روسيا توفّر دعماً، بطريقة أو بأخرى، للعمليات التي تقوم بها حماس".

وأشار الى أنّ أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لديها "معلومات" في هذا الشأن، مضيفاً "الأزمة الراهنة... تظهر أنّ روسيا تبحث عن القيام بعمليات لزعزعة الاستقرار في كلّ أنحاء العالم".

وأبدى الرئيس الأوكراني خشيته "من أن يتمّ حرف أنظار الاهتمام الدولي عن أوكرانيا، وستكون لذلك تداعيات".

وأضاف "لا أريد أن أجري مقارنة. في بلدنا هناك حرب مروعة تجري. في إسرائيل، فقد العديد من الأشخاص أقاربهم. هاتان المأساتان مختلفتان لكنهما هائلتان".

وردّاً على سؤال بشأن الشكوك حول استمرار الدعم العسكري الأميركي في ظل الخلافات الداخلية في واشنطن بين الديموقراطيين والجمهوريين، أعرب زيلينسكي عن أمله في أن "يتواصل" الدعم الكبير الذي تقدّمه واشنطن.

وشدّد على أنّ "مصير أوكرانيا يرتبط بوحدة بقية دول العالم. الوحدة العالمية ترتبط بشكل كبير بوحدة الولايات المتّحدة".

وأكد زيلينسكي أن قواته تواصل التقدم في الهجوم المضادّ الذي بدأته في حزيران/يونيو على رغم البطء في ذلك.

وأضاف "نواصل التقدم شيئاً فشيئاً... المبادرة هي لصالحنا في الوقت الراهن"، مشدّداً على أنّ الهجوم "صعب جداً" في ظلّ تشابك خطوط الدفاع الروسية وحقول الألغام ومعوقات أخرى.