في الوقت الذي يوشك فيه الصراع في أوكرانيا على دخول عامه الثالث، فإن الخطوط الأمامية تحركت بالكاد خلال الأشهر القليلة الماضية. لكن هل يمكن أن يتغير مسار الحرب في عام 2024؟

اعترف الرئيس فولودومير زيلينسكي بأن هجوم الربيع الذي شنته بلاده لم يحقق النجاح الذي كان يأمل فيه. ولا تزال روسيا تسيطر على نحو 18 في المئة من مساحة أوكرانيا.

سألنا 3 محللين عسكريين حول توقعاتهم عن كيفية تطوّر الأحداث خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

سوف تستمر الحرب ولكن ليس إلى أجل غير مسمى

باربرا زانتشيتا، قسم دراسات الحرب، كينغز كوليدج لندن

لا يزال الوضع في ساحة المعركة غير مؤكد. يبدو أن الهجوم الشتوي الذي تشنه أوكرانيا قد توقف. ولكن لا يوجد اختراق روسي أيضاً. وباتت نتيجة المعركة تعتمد، أكثر من أي وقت مضى، على القرارات السياسية التي يتم اتخاذها على بعد أميال من مركز الصراع، في واشنطن وبروكسل.

فقد بدأ الموقف الموحد المثير للإعجاب الذي أظهره الغرب في عام 2022، واستمر طوال عام 2023، في التأرجح.

فقد باتت حزمة المساعدات الدفاعية الأمريكية رهينة لما وصفه الرئيس بايدن بـ "السياسات الشحيحة" في واشنطن. ويبدو أن مستقبل المساعدات الاقتصادية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي يعتمد على الموقف المتنافر الذي تتخذه المجر.

وكان التردد في عواصم الغرب كان سبباً في تشجيع بوتين. ويكشف ظهوره العلني الأخير وتصريحاته المتحدية أن روسيا، بالنسبة له، ستظل في هذا الموقف على المدى الطويل.

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فهل يتمتع الغرب بالقوة والقدرة على التحمل للاستمرار في معارضة بوتين وكل ما يمثله؟

إن القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بفتح محادثات العضوية مع أوكرانيا ومولدوفا ليس مجرد قرار رمزي. وهو يعني ضمناً استمرار الدعم لكييف، لأن مستقبل أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي سيكون مستحيلاً في حالة تحقيق انتصار كامل لروسيا.

وفي واشنطن، من غير المرجح حدوث انقلاب كامل في السياسة.

ففي حين أنه من المغري تصوير سيناريوهات كارثية لوقف للمساعدة الأمريكية مع ارتفاع حظوظ ترامب في استطلاعات الرأي، فإن الرئيس السابق لم ينسحب من الناتو في عام 2016. ولن يتمكن بمفرده من إحداث ثورة في نظام أمريكا المستمر منذ 75 عاماً وهو النظام القائم على شراكة طويلة الأمد عبر الأطلسي.

هذا لا يعني أن التصدعات الأخيرة في المعسكر الغربي لا معنى لها. بالنسبة للغرب، وبالتالي بالنسبة لأوكرانيا، سيكون عام 2024 أكثر صعوبة.

وبالنسبة للديمقراطيات، كان الإجماع طويل المدى على دعم الحرب دائماً أكثر تعقيداً منه بالنسبة للحكام المستبدين الذين لا يخضعون للمساءلة.

وفي حين أنه من المرجح أن تستمر الحرب طوال عام 2024، إلا أنها لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية.

ومع التردد الغربي الذي يدعم روسيا، وفي غياب انقلاب أو قضية مرتبطة بالصحة تؤدي إلى وفاة بوتين، فإن النتيجة الوحيدة المتوقعة سيكون التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض، وهو ما يرفضه الجانبان حتى الآن.

عام من تعزيز القدرات لكل من موسكو وكييف

مايكل كلارك، المدير العام السابق لمعهد رويال يونايتد سيرفيسيز

شهد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 عودة حرب كبرى إلى القارة الأوروبية. كان مسار الصراع في عام 2023 بمثابة إشارة إلى عودة حروب العصر الصناعي أيضاً.

كانت حروب العصر الصناعي قد دفعت أجزاء كبيرة، أو في بعض الحالات اقتصادات بأكملها، نحو إنتاج المواد الحربية باعتبارها مسائل ذات أولوية. وقد تضاعفت ميزانية الدفاع الروسية ثلاث مرات منذ عام 2021 وستستهلك 30 في المئة من الإنفاق الحكومي العام المقبل.

وهذا من شأنه أن يجعل الحرب في أوكرانيا أطول وأكثر إيلاماً من أي شيء عرفته أوروبا منذ منتصف القرن الماضي. وسوف يثبت العام المقبل ما إذا كانت روسيا ــ وموردوها في كوريا الشمالية وإيران، أم أوكرانيا ــ وداعموها الغربيون ــ الأكثر قدرة واستعداداً لتلبية المطالب الشرهة لحرب العصر الصناعي.

GETTY IMAGES مسعفون يقومون بإجلاء امرأة مسنة مصابة بعد سقوط قنبلة عنقودية في كراماتورسك في شرق أوكرانيا

سيكون من الخطأ أن نقول إن الوضع في الخطوط الأمامية في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود، لكن الجانبين قادران على قتال بعضهما البعض بينما يحاول كل منهما القيام بمبادرات استراتيجية.

فقد تحاول القوات الروسية الدفع مرة أخرى على طول الجبهة، على الأقل لتأمين منطقة دونباس بأكملها. وربما تحاول أوكرانيا استغلال النجاح الذي حققته في إعادة فرض سيطرتها على غرب البحر الأسود وممرها التجاري الحيوي المؤدي إلى مضيق البوسفور.

ومن المرجح أن تحاول كييف أيضاً إحداث المزيد من المفاجآت العسكرية للإخلال بتوازن الغزاة الروس في بعض المناطق.

ولكن في جوهر الأمر، يبدو عام 2024 كأنه عام تعزيز القدرات لكل من كييف وموسكو.

وتفتقر روسيا إلى المعدات والقوى العاملة المدربة اللازمة لشن هجوم استراتيجي حتى ربيع عام 2025، على أقرب تقدير.

GETTY IMAGES جندي أوكراني يستخدم قاذفة قنابل يدوية في اتجاه أفدييفكا على خط المواجهة في دونباس

ومن ناحية أخرى، تحتاج أوكرانيا إلى التمويل والدعم العسكري الغربيين لإبقائها في الحرب خلال العام المقبل، في حين تعمل هي أيضاً على بناء قوتها الجوهرية لتهيئة الظروف الملائمة لسلسلة من الهجمات لتحرير أجزاء من أراضيها في المستقبل.

إن حرب العصر الصناعي هي صراع بين المجتمعات. وما يحدث في ساحة المعركة يصبح في نهاية المطاف مجرد أعراض لهذا الصراع.

سيتم تحديد المسار العسكري لهذه الحرب في عام 2024 في موسكو وكييف وواشنطن وبروكسل وبكين وطهران وبيونغ يانغ أكثر من تحديده في أفدييفكا وتوكماك وكراماتورسك أو أي من ساحات القتال على طول الخطوط الأمامية.

أوكرانيا سوف تضغط على روسيا حول شبه جزيرة القرم

بن هودغز، القائد العام السابق للجيش الأمريكي في أوروبا

تفتقر روسيا إلى القدرة الحاسمة التي تمكنها من اجتياح أوكرانيا، وسوف تبذل كل ما في وسعها للاحتفاظ بما تحتله حالياً، مستغلة الوقت لتعزيز دفاعاتها في حين تأمل أن يفقد الغرب الإرادة لمواصلة دعم أوكرانيا.

لكن أوكرانيا لن تتوقف. إنها تخوض معركة من أجل بقائها وتدرك ما ستفعله روسيا إذا توقفت عن ذلك. ويتحدث المزيد من الدول الأوروبية الآن عن الحاجة إلى زيادة المساعدات في ضوء المخاوف من ضعف عزم الولايات المتحدة.

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إلا أنني أتوقع أن تمرر الولايات المتحدة في وقت مبكر من العام الجديد حزمة المساعدات التي تأخرت في الكونغرس في ديسمبر/كانون الأول.

ولذلك، أتوقع أن تقوم أوكرانيا بما يلي في الأشهر المقبلة وهي تستعد لاستعادة زمام المبادرة:

إعادة تشكيل الوحدات التي أنهكتها أشهر من القتال، والتي ستكون ضرورية لهجوم متجدد.

تحسين نظام التوظيف داخل أوكرانيا لتعظيم القوى العاملة المتاحة.

زيادة إنتاج الذخيرة والأسلحة.

تحسين قدرتها على العمل ضد قدرات الحرب الإلكترونية الروسية القوية، مثل التشويش والاعتراض وتحديد المواقع.

وبحلول أوائل الصيف، ستكون أوكرانيا قادرة على استخدام طائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز إف 16 لأول مرة، وتأمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين قدرتها على مواجهة الطائرات الروسية وتعزيز دفاعاتها الجوية.

ويعد الجزء الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية في أوكرانيا والذي لا يزال محتلاً من قبل روسيا هو شبه جزيرة القرم، وهو ما نسميه "المنطقة الحاسمة".

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وسوف تبذل أوكرانيا كل ما في وسعها لمواصلة الضغط على الروس هناك لجعل الأمر غير ممكن بالنسبة للبحرية الروسية في سيفاستوبول، وقواعد الروس القوات الجوية هناك وقاعدة موسكو اللوجستية في دزانكوي.

لقد أثبت الأوكرانيون بالفعل هذا المفهوم، فباستخدام 3 صواريخ كروز ستورم شادو التي قدمتها بريطانيا، أجبروا قائد أسطول البحر الأسود على سحب ثلث أسطوله من سيفاستوبول.

وبطبيعة الحال، ليس لدى الأوكرانيين موارد غير محدودة، وخاصة ذخيرة المدفعية والأسلحة الدقيقة بعيدة المدى.

لكن الجنود الروس في وضع أسوأ. الحرب هي اختبار للإرادة، واختبار للوجستيات. النظام اللوجستي الروسي هش ويتعرض لضغوط مستمرة من أوكرانيا.