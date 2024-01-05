إيلاف من بيروت: أدانت بريطانيا استخدام روسيا صواريخ باليستية كورية شمالية في أوكرانيا. وجاء في بيان أصدره وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية الخميس: "تدين المملكة المتحدة بشدة قرار روسيا استخدام صواريخ باليستية مصدرها كوريا الشمالية في هجماتها الأخيرة على أوكرانيا".

وحثت الخارجية البريطانية كوريا الشمالية على وقف إمداد روسيا بالأسلحة، "خصوصًا ن بيونغ يانغ تخضع لنظام عقوبات صارم".

وأكد البيان استمرار المملكة المتحدة في العمل مع شركائها "لضمان أن تدفع كوريا الشمالية ثمنًا باهظًا لدعمها الحرب غير الشرعية التي تشنها روسيا في أوكرانيا".

وأتى هذا البيان البريطاني بعدما استند البيت الأبيض إلى معلومات استخبارية رفعت عنها السرية أخيرًا ليعلن إن بيونغ يانغ زودت موسكو أخيرًا بصواريخ باليستية وبقاذفات متطورة، كي يستخدمها الجيش الروسي في أوكرانيا.

وأكد جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أن هذه الصواريخ استخدمت بالفعل. أضاف: " في 30 ديسمبر الماضير و2 يناير الجاري، أطلقت القوات الروسية على أوكرانيا صواريخ باليستية من التي أمدتها بها كوريا الشمالية"، معلنًا أن واشنطن ستثير هذه المسألة في مجلس الأمن، "لأن نقل أسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا تصعيد كبير ومقلق".

وختم كيربي بالقول إن واشنطن ستفرض عقوبات إضافية على من يسهلون صفقات الأسلحة مع روسيا.