إيلاف من بيروت: هناك أطعمة معينة يمكن التلذذ بتناولها لخفض الوزن، ومنها ما يساعد في تنشيط عملية الأيض، ما يدعو إلى التركيز على تناولها، بحسب ما نُشر في webmd.



ما يلي الأطعمة التي تساعد في خفض الوزن:

-البقوليات: تُعتبر من المصادر الممتازة للألياف والبروتينات. وبالتالي هي سهلة الهضم وتؤمّن الإحساس بالشبع للمدى البعيد. وذلك ما يساعد في الحدّ من الأكل العشوائي.

-الحساء: يساعد بدء الوجبة بطبق من الحساء في خفض كميات الطعام وحجم الحصص التي يمكن تناولها خلالها. هذا على ألاّ يتخطّى محتوى الحساء من الوحدات الحرراية 100 أو 150 وحدة حرارية.

-الشوكولاتة الداكنة: يمكن التلذّذ بتناول الشوكولاتة الداكنة بمعدل مرة أو اثنتين للحدّ من كمية الطعام التي يمكن تناولها. وقد تبين في إحدى الدراسات أنّ من تناولوا الشوكولاتة الداكنة تناولوا البيتزا بنسبة 15 في المئة أقل بالمقارنة مع من تناولوا الشوكولاتة بالحليب.

-اللبن الزبادي بالتوت: يشكّل وجبة فطور مثالية، خصوصاً في حال إضافة المكسّرات إليها.

-المكسّرات: حفنة من المكسّرات هي أيضاً وجبة مثالية ومنها اللوز والجوز والبندق. وقد أظهرت الدراسات أنّ من يتناولون وجبة صغيرة مماثلة من المكسرات يأكلون بمعدلات أقل في الوجبات التي تلي.

-التفاح بقشره: يجب تجنّب تناول صلصة التفاح وعصير التفاح، في المقابل، يُنصح بالتركيز على التفاح بقشره لأنّه يحدّ من الشهية كونه يحتوي على نسبة أعلى من الألياف.

-الغريب فروت: يساعد بالفعل في التخلّص من الكيلوغرامات الزائدة، خصوصاً في حال ارتفاع خطر الإصابة بالسكري. وفي دراسة أُجريت تبيّن أنّ من يعانون السمنة تمكنوا من خفض أوزانهم خلال 12 أسبوعاً على إثر تناول الغريب فروت.