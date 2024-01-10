القدس: قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء إن إحدى آلياته دهست "عن غير قصد" جثة ناشط فلسطيني خلال عملية لاعتقال ناشط في إحدى أحياء مدينة طولكرم في جنوب الضفة الغربية.



وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية دانت عملية دهس جثمان شاب بعد قتله وإثنين آخرين مساء الإثنين ووصفتها بأنها "جريمة مركبة ووحشية" بعد تداول أشرطة فيديو تظهر قيام عربة عسكرية بدوس جثة أحدهم.

وقال الجيش الإسرائيلي ردا على طلب وكالة فرانس برس التعليق إن "مركبة العمليات التي تظهر في الفيديو أرسلت لإخراج القوة التي تعرضت لإطلاق نار كثيف ودهست جسد الإرهابي دون قصد".

وبحسب الجيش فإن "الفيديو لا يظهر الحادثة بالكامل".

ووقعت الحادثة في ضاحية إكتابا بشمال شرقي طولكرم.

وأظهر مقطع تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق قوات إسرائيلية النار على مجموعة من الشبان من بينهم القتلى الثلاثة، قبل أن تقوم إحدى الآليات العسكرية الإسرائيلية المشاركة في العملية بدوس جثة أحدهم مرتين. ولم يظهر هذا الفيديو وقوع اشتباك مسلحة لكنه أظهر سقوط بندقية من أحد الشبان.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ العام 1967، تصاعداً في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول/اكتوبر ما أدى الى مقتل واعتقال مئات الفلسطينيين في عمليات اقتحام للمدن والمخيمات.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، قتل أكثر من 330 فلسطينيا بنيران الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وفقا لأرقام وزارة الصحة.