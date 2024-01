إيلاف من القاهرة: طبقاً لما سُرب قبل ساعات وأكدته إيلاف، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا شن ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن. وقد استهدفت الضربات 12 منشأة عسكرية للحوثيين في صنعاء والحديدة، بحسب ما أفاد مندوب إيلاف في اليمن.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربتا "بنجاح" عدداً من الأهداف الحوثية في اليمن. وأوضح أن "الضربات ضد الحوثيين حظيت بدعم أستراليا والبحرين وكندا وهولندا". وأضاف: "لن نتردد" إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الحوثيين.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الجمعة إن سلاح الجو الملكي البريطاني نفذ إلى جانب الولايات المتحدة، وبدعم غير عملياتي من هولندا وكندا والبحرين، ضربات ضد الحوثيين في اليمن. وأكد سوناك أن البحرية الملكية ستواصل دورياتها في البحر الأحمر ضمن العملية متعددة الجنسيات (حارس الازدهار) لردع المزيد من "العدوان الحوثي". وأضاف أن "المملكة المتحدة ستدافع دوماً عن حرية الملاحة وتدفق التجارة".

وقال بيان مشترك من الولايات المتحدة وحلفاء لها إنَّ "الضربات في اليمن كانت تهدف إلى تقويض القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة العالمية". وأضاف البيان المشترك: "هدفنا يظل تخفيف حدة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر". وأكدت الدول المشاركة أنها لن تتردد في "الدفاع عن الأرواح وحماية تدفق التجارة عبر أحد أهم الممرات المائية في العالم في مواجهة التهديدات المستمرة".

سيتحملون التبعات

وتأتي هذه الضربات تنفيذاً لتهديد أطلقه جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في وقت سابق الخميس حيث حذر الحوثيين من مغبة الهجمات على السفن في البحر الأحمر، قائلاً: "سيتحملون تبعات عدم فعل ذلك".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "الضربات ضد الحوثيين تتم بطائرات وسفن وغواصات".

وقالت وسائل إعلام أميركية عدة إن الضربات التي جاءت في أعقاب تحذيرات من الحلفاء الغربيين، شاركت فيها طائرات مقاتلة، واستعملت فيها صواريخ توماهوك.

وأكد مسؤول حوثي وقوع "غارات معادية" على صنعاء، فيما قال شهود عيان لوكالة رويترز إنهم سمعوا "دوي ثلاثة انفجارات في صنعاء".

في المقابل، سمع دوي انفجارات في مدينة الحديدة.

