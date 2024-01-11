إيلاف من لندن: تحدث مصادر بريطانية عن احتمال توجيه ضربات عسكرية أميركية – بريطانية مشتركة ضد الحوثيين حلفاء إيران لردعهم عن العبث بأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وتزامنا، يشهد 10 داونينغ ستريت، اجتماعا مفاجئا للحكومة البريطانية مساء الخميس برئاسة ريشي سوناك، عُلم أنه أنه يتعلق بعمل عسكري وشيك.

وأثارت الهجمات التي يشنها المقاتلون الحوثيون في اليمن - سواء على إسرائيل أو على السفن التجارية في البحر الأحمر - مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا في المنطقة المتضررة بالفعل من الحرب في غزة.

وأسقطت السفينة الحربية البريطانية (دياموند)، الثلاثاء، سبع طائرات مسيرة أطلقتها المقاتلات المدعومة من إيران في عملية مع القوات الأميركية لصد أكبر هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ حتى الآن.

واتهم وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إيران بالتدخل وأعلن أن "هذا يكفي"، في إشارة إلى أن المملكة المتحدة قد تكون مستعدة لتوجيه ضربات ضد الحوثيين.

