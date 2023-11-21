إيلاف من لندن: دانت المملكة المتحدة استيلاء الحوثيين غير الفانوني على السفينة غالاكسي ليدرز MV Galaxy Leader في البحر الأحمر.

وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية: تدين المملكة المتحدة الاستيلاء غير القانوني على السفينة MV Galaxy Leader من قبل الحوثيين في البحر الأحمر، وندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السفينة وطاقمها.

وأضاف: ولطالما قدمت إيران الدعم العسكري والسياسي للحوثيين. لقد أوضحنا لإيران أنها تتحمل المسؤولية عن تصرفات وكلائها وشركائها، ويجب على إيران كبح جماح هذه الجماعات بشكل فعال لمنع تصاعد الصراع في جميع أنحاء المنطقة.

وتابع المتحدث: تلتزم المملكة المتحدة بضمان سلامة الشحن في المنطقة، بما في ذلك من خلال مساهمتنا في بناء الأمن البحري الدولي (IMSC) والقوات البحرية المشتركة (CMF).

فيديو الخطف

وكانت جماعة الحوثيين، بث مقطع فيديو يظهر مسلحين تابعين لها يستولون على سفينة شحن في جنوب البحر الأحمر.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام العسكرية التابعة للجماعة اليمنية ما لا يقل عن سبعة رجال ملثمين، يحملون ما يبدو أنها بنادق AK-47، وهم يهبطون من طائرة هليكوبتر على السطح العلوي للسفينة.

ويُزعم أن الفيديو يُظهر المتمردين وهم يسيطرون بنجاح على السفينة، ويبدو أنهم رفعوا العلمين اليمني والفلسطيني على متنها. ونشرت قناة "المسيرة" التابعة للحركة، اليوم الاثنين، اللقطات.

ارتباط بإسرائيل

واختطفت الجماعة المدعومة من إيران السفينة يوم الأحد، وقالت إن السفينة مرتبطة بإسرائيل. وزعمت إسرائيل أن السفينة المحتجزة كانت مملوكة لبريطانيا وتديرها اليابان.

وقالت تقارير إعلامية بريطانية إن الحوثيين حلفاء إيران الذين يسيطرون على أجزاء من اليمن، استولوا على سفينة يملكها رجل أعمال إسرائيلي.

وذكرت أن ملكية السفينة تعود إلى رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، لافتة إلى أن السفينة خاصة بشحن السيارات، وترفع علم جزر الباهاما.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية نقلا عن موقع "أكسيوس" الأميركي إن السفينة كان على متنها 52 شخصاَ.

