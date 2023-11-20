إيلاف من لندن: بثت جماعة الحوثيين في اليمن، مقطع فيديو يظهر مسلحين تابعين لها يستولون على سفينة شحن في جنوب البحر الأحمر.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام العسكرية التابعة للجماعة اليمنية ما لا يقل عن سبعة رجال ملثمين، يحملون ما يبدو أنها بنادق AK-47، وهم يهبطون من طائرة هليكوبتر على السطح العلوي للسفينة.

ويُزعم أن الفيديو يُظهر المتمردين وهم يسيطرون بنجاح على السفينة، ويبدو أنهم رفعوا العلمين اليمني والفلسطيني على متنها. ونشرت قناة "المسيرة" التابعة للحركة، اليوم الاثنين، اللقطات.

واختطفت الجماعة المدعومة من إيران السفينة يوم الأحد، وقالت إن السفينة مرتبطة بإسرائيل. وزعمت إسرائيل أن السفينة المحتجزة كانت مملوكة لبريطانيا وتديرها اليابان.

وقالت تقارير إعلامية بريطانية إن ملكية السفينة تعود إلى رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، لافتة إلى أن السفينة خاصة بشحن السيارات، وترفع علم جزر الباهاما.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية نقلا عن موقع "أكسيوس" الأميركي إن السفينة كان على متنها 52 شخصاَ.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن السفينة التي استولى عليها الحوثيون مملوكة لشركة Ray Shipping البريطانية، وتشغلها شركة يابانية، مبينة أنه لا يوجد إسرائيليون على متنها وجميع أفراد الطاقم يابانيون.

وجاء الاستيلاء على السفينة "غالاكسي ليدر" يوم الأحد، بعد ساعات من آخر تهديد حوثي بشأن استهداف كل سفينة تحمل علماً إسرائيلياً أو تشغلها أو تملكها شركات إسرائيلية.

