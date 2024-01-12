غزة: أسفر القصف والغارات الإسرائيلية عن مقتل العشرات في قطاع غزة ليل الخميس إلى الجمعة، في اليوم الثامن والتسعين من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وأفاد صحافي من وكالة فرانس برس عن شن غارات وقصف مدفعي عنيف بين رفح في الطرف الجنوبي من الاراضي الفلسطينية وخان يونس، المدينة الجنوبية الكبيرة، حيث تتكدس أعداد كبيرة من النازحين الفارين من الحرب في شمال القطاع.

وقالت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس "وصل الى المستشفيات أكثر من 59 شهيدا وعشرات الجرحى في استهدافات الاحتلال بعد منتصف الليل وفجر اليوم الجمعة بمناطق مختلفة في قطاع غزة".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل سبعة مقاتلين في ضربة في خان يونس و20 آخرين في المغازي في الشمال.

وشاهد مصورو وكالة فرانس برس دخانا أسود يتصاعد صباح الجمعة فوق رفح حيث تجمع فلسطينيون بجانب أكفان بيضاء لفت بها جثامين الضحايا الجدد.

سأل أحد المشيعين في المستشفى "هل يكترث لنا أحد؟ لماذا الجميع صامتون؟".

وفي منطقة أخرى في رفح، تفقد فياض أبو رجيلة حطام مبنى بعد غارة إسرائيلية قال إنها قتلت مدنيين في منازلهم. وقال لوكالة فرانس برس "لم تكن لهم أي علاقة بأي شيء. أناس يريدون فقط أن يعيشوا. لماذا استهدفوهم؟".

اعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الجمعة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 23708 قتيلا. وقالت الوزارة في بيان "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 23708 شهداء و60005 اصابات منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر".

اندلعت الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس إثر هجوم شنته الحركة داخل إسرائيل وخلف نحو 1140 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى تقارير إسرائيلية. ردا على ذلك، توعدت إسرائيل "بالقضاء" على الحركة الإسلامية وهي تشن منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة وعملية برية معظم ضحاياها من النساء والفتية والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة التابعة لحماس.

استئناف تقديم الخدمات

وقالت منظمة أوكسفام الدولية الخيرية الخميس إن عدد القتلى اليومي في غزة أعلى من أي صراع كبير آخر خلال القرن الحالي. وقالت سالي أبي خليل من منظمة أوكسفام إنه "لا يمكن تصور" وقوف المجتمع الدولي موقف المتفرج بينما تستمر أعمال القتل.

وفي شمال غزة، قالت منظمة الصحة العالمية إنها وصلت إلى أكبر مستشفى في غزة الخميس لتوصيل الوقود والإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على موقع "إكس" إن الفريق قال إن مستشفى الشفاء، وهو أكبر مستشفى في غزة سابقًا، استأنف جزئيًا تقديم خدماته.

من جهة ثانية، قال اسعاف الهلال الاحمر الفلسطيني إن "الاحتلال أفرج عن الزميل يوسف رائد سالم بعد ثلاثة أسابيع من اعتقاله خلال اقتحام الاحتلال مركز اسعاف الهلال الاحمر في جباليا شمال القطاع".

كما أكد الهلال "الافراج عن الزميل عوني خطاب مدير مركز اسعاف خانيونس بعد اعتقال دام 51 يوما ... وما زال 6 من طواقمنا في جباليا قيد الاعتقال حتى اللحظة".