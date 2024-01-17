واشنطن: قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر للصحفيين يوم الأربعاء إن الديمقراطيون في المجلس يبحثون فرض شروط على المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل.

يُذكر أنه منذ العام 1999، تُحدد حجم المساعدات الأميركية لإسرائيل ضمن "مذكرات تفاهم" بينهما لمدة 10 سنوات.

وذلك لأن مذكرات التفاهم ليست اتفاقيات ملزمة قانونًا مثل المعاهدات، ولا تتطلب تصديقًا من مجلس الشيوخ الأميركي، كما تتيح للكونغرس تقديم مخصصات تكميلية، بل وتتيح -أيضا- في ظل ظروف استثنائية مثل الحروب تقديم حزم مساعدات إضافية.

لقد غطت مذكرة التفاهم الأولى الخاصة بالمساعدات الأميركية لإسرائيل الفترة من 1999 إلى 2008 بقيمة 21.3 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 30 مليار دولار في مذكرة التفاهم الثانية التي غطت الفترة من 2009 إلى 2018.

ووصلت الذروة بمبلغ 33 مليار دولار في مذكرة التفاهم الثالثة التي تغطي الفترة من 2019 إلى 2028، وذلك بواقع 3.3 مليار دولار سنويا، فضلا عن 500 مليون دولار سنويا مخصصة لبرامج الدفاع الصاروخي، ولذا خصص الكونغرس في ميزانية 2023 مبلغ 3.8 مليار دولار لإسرائيل.