بغداد: بحث وزيرا خارجية السعودية والعراق في اتصال هاتفي، الأربعاء، أحدث التطورات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الهجوم الإيراني على إقليم كردستان العراق.

وكانت طهران قد هاجمت في وقت متأخر يوم الاثنين أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بصواريخ باليستية، فيما وصفته بأنه هجوم على مقر تجسس إسرائيلي. وهو ما ينفيه بشدة مسؤولون عراقيون وأكراد.

وناقش وزير خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديَّة الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين العلاقات الثنائيَّة، والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.