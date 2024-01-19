وزير الخارجية البريطاني يقول إن ثمة مبررات قانونية وأخلاقية وسياسية لاستخدام 350 مليار دولار من أموال روسيا المجمدة لإنقاذ اقتصاد أوكرانيا

إيلاف من دبي: تكثف بريطانيا ضغطها على الحكومات الغربية لاستخدام 350 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني الذي مزقته الحرب، مع إصرار وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون على وجود مبررات قانونية وأخلاقية وسياسية لهذا العمل.

وقال كاميرون إن الدول التي تدعم أوكرانيا "تتمتع باقتصادات تبلغ مجتمعة 25 ضعف حجم اقتصاد روسيا، ومهم الاستفادة من القوة هذه"، وذلك في حديث له في دافوس ، حيث كانت أوكرانيا على رأس جدول أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي؟ أضاف كاميرون: "عندما شن بوتين هذا الغزو غير القانوني، تغير العالم، وعلينا أن نتغير معه وندرك أننا في وضع حرج، ويجب أن نكون مستعدين للقيام ببعض التفكير الإبداعي حول كيفية استخدام هذه الموارد لمساعدة أوكرانيا".

الحجة أخلاقية

بحسب "غارديان" البريطانية، قامت دول مجموعة السبع الغنية بتجميد احتياطيات البنك المركزي الروسي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، وكانت هناك مطالبات متزايدة من كييف بمصادرة الأصول وإنفاقها على إعادة الإعمار. وقالت بياتا يافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير: "من دون تدفق الدعم المالي من الخارج، هناك احتمال أن تضطر الحكومة الأوكرانية إلى طباعة النقود لدفع فواتيرها". وعلقت على ذلك بالقول: "لا نريد دولة فاشلة".

وقال كاميرون إن الحجة الأخلاقية واضحة وقوية: "في نهاية المطاف، سيتعين على روسيا أن تدفع تعويضات عن غزوها غير القانوني، فلماذا لا تنفق بعض الأموال الآن، بدلًا من الانتظار حتى تنتهي الحرب وتخوض كل الجدل القانوني حول التعويضات"، متجاهلًا المخاوف من أن يغير ذلك الطريقة التي يرى بها الناس عمل المراكز المالية، وأن يؤدي إلى نزوح جماعي للاحتياطيات الوطنية من البنوك الغربية.

احذروا ترامب!

وقال بيل براودر، الرئيس التنفيذي لشركة هيرميتاج كابيتال مانجمنت والناقد القديم للكرملين، إن احتمال فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة يجب أن يحفز صناع السياسات على التحرك بسرعة. وأضاف خلال فعالية في أوكرانيا هاوس في دافوس الأربعاء: "قال ترامب إنه سيحل الأزمة الأوكرانية في يوم واحد. ماذا يعني ذالك؟ إنه سيقطع التمويل عن أوكرانيا".

أضاف براودر: "أود أن أزعم، بغض النظر عن كل هذه التفاصيل الدقيقة، أن مصادرة 350 مليار دولار هو بمثابة تأمين من دونالد ترامب. يجب أن يتم ذلك قبل الانتخابات الأميركية حتى تتمكن أوكرانيا، إذا حدث ذلك، من الاستمرار في الدفاع عن نفسها".

المصدر: "غارديان"