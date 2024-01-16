موسكو : أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن الدولة الأوكرانية قد تتعرض "لضربة قاضية" إذا طال النزاع، معتبراً أن المبادرة على الجبهة باتت "بشكل تام" بيد القوات الروسية، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".

وقال بوتين خلال اجتماع نقله التلفزيون: "لم يفشل هجوم أوكرانيا المضاد فحسب، بل وباتت المبادرة على الجبهة حصرا في يد القوات المسلحة الروسية. وإذا استمر الوضع القائم، قد تتعرّض مكانة الدولة الأوكرانية لضربة خطرة جداً وقاضية".

وأعاد بوتين اتّهام أوكرانيا بـ"رفض التفاوض" على إنهاء الحرب.

وأكّد أنّ موسكو وكييف "اتفقتا على مختلف الأمور" خلال المحادثات التي انعقدت في اسطنبول في العام 2022، قبل أن "يتخلى الوفد الأوكراني عن كل ما اتُّفق عليه".

وأشار إلى أنّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "أقنع" كييف آنذاك برفض التفاوض مع موسكو ومواصلة الضربات.

واعتبر كذلك أن "صيغة السلام" التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتنص على استعادة كل الأراضي التي احتلتها روسيا وإنشاء محكمة دولية، تتضمن "شروطاً تقيّد عملية التفاوض".

واجتمعت أكثر من 80 دولة في سويسرا الأحد للبحث في صيغة السلام هذه.