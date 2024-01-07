طوكيو: وصلت وزيرة الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا الأحد الى أوكرانيا للقاء نظيرها دميترو كوليبا والتعبير عن دعم طوكيو المتواصل لكييف، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية.

وتشكّل المحطة الأوكرانية غير المعلنة مسبقا، تعديلا في جدول أعمال الوزيرة التي كانت من المقرر أن تقوم اعتبارا من الجمعة، بجولة خارجية على مدى أسبوعين تشمل دولا عدة أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا وتركيا وبولندا.

ووقفت اليابان بجانب أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لأراضي كييف في شباط/فبراير 2022، وعززت العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بما يشمل فرض قيود على الصادرات وتجميد أصول.

وأكد مسؤول في الوزارة لوكالة فرانس برس أن كاميكاوا "وصلت الى مكان ما في أوكرانيا"، على أن تنتقل في وقت لاحق الأحد من كييف الى وارسو.

وأشارت الوزارة في بيان الى أن كاميكاوا "ستجدد (التأكيد) للجانب الأوكراني خلال زيارتها، بأن سياسة اليابان بالوقوف الى جانب أوكرانيا ودعمها لم تتغير".

وتعتزم طوكيو في شباط/فبراير استضافة مؤتمر لإعادة البناء الاقتصادي في أوكرانيا. وستبحث كاميكاوا مع المسؤولين في كييف بالتحضيرات لهذا المؤتمر، على أن تشهد "احتفال تسليم معدات... متعلقة بالطاقة للمساعدة في التهيئة لفصل الشتاء".