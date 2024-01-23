بكين: قتل ثلاثة اشخاص واصيب خمسة بجروح الثلاثاء في الصين بعد زلزال بقوة سبع درجات اوقع عشرات الجرحى في اكبر مدينة في كازاخستان.

وسجل الزلزال بعيد الساعة 02,00 الثلاثاء (18,00 ت غ الاثنين) وفق ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء على عمق 13 كيلومترا في منطقة شينجيانغ غرب الصين على بعد حوالى 140 كيلومترا غرب مدينة اكسو.

في الصين قتل ثلاثة اشخاص واصيب خمسة بجروح بحسب قناة "سي سي تي في" الحكومية التي اشارت الى ان "12426 شخصا نزحوا من منطقة الكارثة".

وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان السلطات المحلية ارسلت فريقا الى مركز الزلزال وكان 800 شخص على اهبة الاستعداد للمشاركة في مهمة اغاثة كبيرة.

وقالت سلطات اقليم آكي، انهار 47 مبنى في البلاد وتضرر 78 مبنى آخر.

وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة ان منزلين واسطبلات انهارت في المنطقة القريبة من مركز الهزة في مقاطعة ووشي الريفية وانقطع التيار الكهربائي موقتا.

في الماتي، اكبر مدينة في كازاخستان حيث يعيش مليونا نسمة على 27 صدعا تكتونيا "طلب 44 شخصا مساعدة طبية بسبب اصابات مختلفة" حسبما اعلنت وزارة الصحة الثلاثاء.

هزات ارتدادية

واظهرت الصور المنشورة في وسائل الاعلام المحلية سكان الماتي في الشوارع ليلا بعد الهزات الارتدادية على الرغم من انخفاض درجات الحرارة الى اقل من عشر درجات تحت الصفر.

وتظهر مقاطع فيديو اخرى ازدحاما خانقا عند منفذ هذه المدينة التي تعرضت للدمار ثلاث مرات في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

ورغم ذلك اكدت سلطات هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى ان اطلاق صفارات الانذار لدعوة السكان الى الاحتماء لم يكن ضروريا وكان سيؤدي الى "مزيد من الذعر".

ابلغت وكالة رصد الزلازل في كازاخستان صباح الثلاثاء عن هزتين جديدتين بقوة 5,2 و5,3 درجة قرابة الساعة 10,00 بالتوقيت المحلي (04,00 ت غ) في المنطقة نفسها وشعر بهما سكان الماتي حيث تم اغلاق المدارس، وفق ما افاد مراسل فرانس برس.

كما اعلنت الرئاسة الكازاخستانية وصول الرئيس قاسم جومارت توكاييف الى الماتي يومي الاربعاء والخميس.

هزات جديدة

في قرغيزستان اشارت وزارة الحالات الطارئة الى ان الزلزال لم يتسبب باصابات او اضرار، على الرغم من الهزات "القوية".

في بيشكيك عاصمة قرغيزستان، خرج السكان من منازلهم ولجأوا الى الشارع، بحسب صحافية في وكالة فرانس برس اشارت الى ان قوة الزلزال هزت الجدران وقطع الأثاث.

وفي الهند، تحدثت قنوات تلفزيونية محلية في العاصمة نيودلهي على بعد نحو 1400 كيلومتر، عن هزات أرضية.

واضاف المعهد الاميركي للجيوفيزياء انه بعد فترة وجيزة، تم تسجيل ثلاث هزات ارتدادية في المنطقة بقوة 5,5 و5,1 و5,0 درجات.

يأتي هذا الزلزال غداة انزلاقات للتربة دفنت عشرات الأشخاص وخلفت 31 قتيلا على الاقل في جنوب غرب الصين.

ووقع زلزال كبير في كانون الاول (ديسمبر) شمال غرب الصين وادى الى مقتل 148 شخصا وتشريد الآلاف في مقاطعة قانسو (شمال غرب).

وكان هذا الزلزال الاكثر دموية في الصين منذ عام 2014، عندما قتل اكثر من 600 شخص في مقاطعة يونان، جنوب غرب البلاد.