لاهاي: ذكر بيان أن قضاة محكمة العدل الدولية سيصدرون قرارهم يوم الجمعة بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة على إسرائيل عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل إبادة جماعية بقيادة الدولة.

وجاء في بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا ستصدر قرارها في الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت غرينتش يوم 26 من كانون الثاني (يناير).

اعتراض اسرائيلي

وكانت إسرائيل قد أبدت اعتراضها الشديد على ما جاء في الدعوى المقدمة ضدها من قبل جنوب أفريقيا، والتي تتهمها فيها بارتكاب ممارسات "إبادة جماعية".

ووصف الدفاع الإسرائيلي ما جاء من اتهامات في عريضة الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بأنه "صورة مشوهة للغاية واقعياً ومنطقياً".

وقال دفاع إسرائيل أمام المحكمة الدولية الجمعة 12 كانون الثاني (يناير) إنّ حرب غزة جاءت في إطار حقها الشرعي في الدفاع عن شعبها، متهمة حماس بأنها هي التي تمارس "الإبادة الجماعية".

وقال تال بيكر، رئيس فريق الدفاع عن إسرائيل في محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، إنّ "جنوب أفريقيا قدمت للمحكمة، للأسف، حقائق وروايات قانونية مشوهة إلى حدٍ كبيرٍ".

وعرض بيكر مقاطع فيديو قال إنها تجسد "الفظائع" التي ارتكبتها حماس أثناء هجومها الذي شنته على بلدات إسرائيلية في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.