إيلاف من دبي: زودت إيران الجيش السوداني بطائرات مقاتلة بدون طيار، وانحازت إلى أحد الجانبين في حرب أهلية كارثية يغذيها وكلاء حريصون على الوصول إلى البحر الأحمر، ما أدى إلى نزوح الملايين والمخاطر بزعزعة استقرار المنطقة الأوسع، وفقًا لما قاله مسؤولون غربيون كبار لـ "بلومبرغ".

إن تدخل إيران في الصراع المستمر منذ تسعة أشهر إلى جانب الجيش، الذي فقد مساحات واسعة من الأراضي لصالح مجموعة شبه عسكرية يُزعم أنها مدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة ، يزيد من المخاطر بالنسبة للدولة الواقعة في شمال إفريقيا والتي هي بالفعل على وشك المجاعة . كما يسلط الضوء على أهمية ساحل السودان على البحر الأحمر الذي يبلغ طوله 400 ميل، حيث . تتنافس دول مثل الصين وروسيا وتركيا من أجل الوصول إليه.

فوز كبير

توفير إيران طائرات بدون طيار وغيرها من أشكال الدعم المادي للجيش السوداني "أمر مقبول على نطاق واسع في المجتمع الدبلوماسي" وقال آلان بوسويل، مدير مشروع القرن الأفريقي في مجموعة الأزمات الدولية إن استعادة حليف في السودان، خاصة على طول البحر الأحمر، سيكون بمثابة فوز كبير لإيران ولكنه سيثير قلق القوى الإقليمية والغربية الأخرى.

وقال ثلاثة مسؤولين غربيين، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم للكشف عن معلومات حساسة، إن السودان تلقى شحنات من طائرة مهاجر 6، وهي طائرة بدون طيار ذات محرك واحد تم تصنيعها في إيران بواسطة شركة القدس للصناعات الجوية وتحمل ذخائر موجهة بدقة. وأكد المحللون الذين فحصوا صور الأقمار الصناعية وجود الطائرة بدون طيار في البلاد

ووفقا لمسؤولين أميركيين، فإن مسيرة "مهاجر 6" قادرة على شن هجمات جو-أرض، والحرب الإلكترونية، والاستهداف في ساحة المعركة. ومن غير الواضح ما هو التأثير الذي قد يكون لها في السودان.

تعزيز نفوذ طهران

من شأن تسليح السودان أن يعزز النفوذ العسكري لطهران في الشرق الأوسط الكبير - حيث تدعم جماعات تتراوح من حماس في غزة إلى حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن - بالإضافة إلى برنامجها المتنامي للطائرات بدون طيار. وتقول الولايات المتحدة إن إيران زودت بالفعل حزب الله وحماس وكتائب حزب الله في العراق والحوثيين والجيش الإثيوبي.

ومن بين الأدلة التي تثبت وجود طائرة مهاجر 6 في السودان، صورة الأقمار الصناعية التي التقطت في 9 يناير للطائرة بدون طيار في قاعدة وادي سيدنا الجوية شمال العاصمة الخرطوم، وفقًا لما ذكره ويم زويننبرج، رئيس مشروع نزع السلاح الإنساني في منظمة باكس الهولندية. تسعى إلى تعزيز المجتمعات السلمية.

قال زويننبرغ إن طول جناحيها 10 أمتار وطولها 7.5 متر وهذا يتطابق فقط مع طائرة مهاجر 6. كما حدد أيضًا هوائيًا لاسلكيًا من مركز تحكم داخل شاحنة في مهبط الطائرات باعتباره مشهدًا شائعًا حيث يتم تشغيل الطائرة بدون طيار، وقال إن اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لحطام طائرة صغيرة أسقطها مقاتلو قوات الدعم السريع في يناير أظهرت بوضوح ذيل الطائرة بدون طيار.

المصدر: "بلومبرغ"