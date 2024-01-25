إيلاف من دبي: نحن نعيش في حرب باردة ثانية. إن العالم المتعدد الأقطاب يتطور مع تبني الحكومات لسياسات تؤدي إلى زيادة التفتت الاقتصادي والمالي. وتتعرض التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية بشكل متزايد للقيود التنظيمية والقانونية.

يقول الكاتب ناصر السعيدي إن عدد القيود التجارية العالمية التي يتم فرضها تضاعف كل عام ثلاث مرات تقريبًا منذ فترة ما قبل الوباء، حيث وصل إلى ما يقرب من 3000 في العام الماضي، وفقًا لصندوق النقد الدولي، والنتيجة: إعادة هيكلة شبكات سلسلة التوريد العالمية. فالقرارات السياسية التي يطلق عليها "دعم الأصدقاء"، أو "التعزيز القريب"، أو "التأييد" تعني ضمناً زيادة الانقسام الجيوسياسي وتراجع العولمة.

فصل الصين

وفي حين تباطأت سرعة العولمة بعد الأزمة المالية في عام 2008، كان الدافع الرئيسي لتراجع العولمة هو سياسة "فصل الصين" التي انتهجتها إدارة دونالد ترامب. يقول: "تمت إعادة تسمية هذا الأمر لاحقًا باسم إزالة المخاطر في الصين، ووصف في واشنطن بأنه سياسة تهدف إلى منع بكين من الظهور قوة تكنولوجية عالمية".

بحسبه، توسعت هذه الحرب التكنولوجية التي بدأت مع فرض قيود على الوصول إلى الرقائق عالية الأداء. والآن تم فرض الحواجز على التجارة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتدفقات المالية. وأدت الحرب الروسية الأوكرانية، والصراع في غزة، والآثار غير المباشرة، إلى اتساع نطاق الانقسام الجغرافي الاقتصادي السياسي، الأمر الذي أدى إلى اندلاع الحرب الباردة الثانية.

حلفاء لا يتفقون دائمًا

هناك كتلتان رئيسيتان آخذتان في الظهور: الولايات المتحدة وحلفاؤها، والصين وروسيا وحلفاؤهما. وتندرج البلدان الأخرى ضمن مجموعة متعددة الأوجه ومتعددة المصالح. يقول السعيدي: "حتى داخل الكتلتين، هناك انقسام سياسي متزايد وتباين في المصالح، خاصة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. نتيجة المواجهة الجيواستراتيجية هي تصعيد الإنفاق العسكري، على حساب معالجة التنمية الاقتصادية والاستثمار. وقد تؤدي الأخطاء الاستراتيجية وسوء التقدير والأحداث إلى تفاقم الحرب الباردة".

يضيف: "تهيمن روايات الأمن القومي بشكل متزايد على قرارات السياسة الاقتصادية. ويتم استخدام التجارة كسلاح، في حين يتأثر الاستثمار - الداخلي والخارجي - والتمويل، وأنظمة الدفع. وتعني مصالح الأمن القومي ضمناً إعادة هندسة وإعادة تصميم سلاسل توريد الغذاء والطاقة والتكنولوجيا نحو المزيد من الاعتماد على الذات. كما أدى منطق الأمن القومي أيضاً إلى استخدام الدولار الأميركي كسلاح، وفرض قيود على استخدامه في المدفوعات الدولية وتجميد الأصول الأجنبية غير الصديقة".

هذا برأيه يهدد المدفوعات الدولية القائمة على الدولار والبنية المالية التي بنيت على مدى العقود الماضية من التحرير المالي العالمي. ويؤدي المنطق نفسه إلى عسكرة الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي ونشرهما، ما يؤدي إلى توسيع الفجوة التكنولوجية العالمية وخفض الإنتاجية والنمو العام. يقول: "يمكن أن تؤدي الحرب الباردة الجديدة إلى خسارة هائلة بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقا لصندوق النقد الدولي، نتيجة لأن سلاسل التوريد العالمية أصبحت أقل كفاءة، وسياسات الاكتفاء الذاتي المنغلقة على نفسها التي تتخفى في شكل إعادة دعم، والقيود المفروضة على الوصول إلى الموارد. التكنولوجيا والموارد الحيوية مثل الأتربة النادرة".

قوى خليجية وسطى ناشئة

بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن هذا السيناريو المشؤوم له جانب إيجابي. فهو يوفر فرصة جيواستراتيجية، مما يسمح لها بالظهور كقوى وسطى بين الكتلتين العالميتين. فقد بنى مجلس التعاون الخليجي قوته الناعمة من خلال استضافة الأحداث الدولية والوساطة الدبلوماسية بنجاح. والخطوة التالية هي بناء القوة الاقتصادية والمالية.

يرى السعيدي هناك ثلاثة عوامل استراتيجية تمثل اللبنات الأساسية التي ستمكن دول الخليج من الاستفادة من التشرذم: "الأول هو جغرافية دول مجلس التعاون الخليجي الواقعة بين أفريقيا وآسيا والتركيبة السكانية الواعدة لهذه الدول؛ الثاني، تتميز الدول الأعضاء بكونها قوى قديمة وجديدة في مجال الطاقة؛ والثالث، التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي - إلى جانب الاستثمارات في تسهيل التجارة والخدمات اللوجستية والنقل والبنية التحتية - يعني أن الدول الست مندمجة في سلاسل التوريد العالمية".

بحسبه، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز الأدوات الاقتصادية والمالية لتمكينها من أن تصبح قوى وسطى فعالة. وتتمثل الأولوية في التعجيل بتكاملها الاقتصادي والمالي، بدءاً بالبنية الأساسية الأساسية لتحقيق وفورات الحجم وزيادة الكفاءة. ويعد التكامل الاقتصادي والمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بمثابة لبنة أساسية لإصلاح وتنفيذ السوق المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، مما يسمح لدول الخليج بالتفاوض ككتلة اقتصادية متمكنة.

حضور دولي

تشارك دول مجلس التعاون الخليجي في الكتل الدولية ــ مجموعة البريكس+ والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، إلى جانب الصفقات التجارية التي تتضمن اتفاقاً محتملاً بين مجلس التعاون الخليجي والصين في عام 2024 والعديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. يلاحظ السعيدي أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في الإمارات أبرز "أن تغير المناخ سيشكل تحديات جيواستراتيجية في العقود المقبلة، وأن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك التقنيات والموارد المالية اللازمة للقيام باستثمارات إقليمية وعالمية في مجال التكيف مع المناخ، وبناء وتحديث البنية التحتية لجعلها قادرة على التكيف مع تغير المناخ".

ختامًا، يرى السعيدي أن هذه الأدوات تدعم سياسات "العولمة الإقليمية" المتطورة لدول مجلس التعاون الخليجي، "والتي ستؤدي إلى التكامل الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الأفريقية.. ومن شأن هذه العولمة الإقليمية أن تقلل من مخاطر الحرب الباردة الجديدة".

المصدر: "مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية"