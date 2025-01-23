إيلاف من لندن: قدمت الصحف البريطانية الشعبية، المملوكة لقطب الإعلام روبرت مردوخ، اعتذاراً نادراً للأمير هاري، في تسوية بشأن دعوى انتهاك لخصوصيته، وستدفع له مبلغاً كبيراً، وفق ما قاله محامي الدفاع عنه، الأربعاء.

وقام ديفيد شيربورن، محامى هاري، بتلاوة بيان في المحكمة جاء فيه أن مجموعة "نيوز غروب" تقدم "اعتذاراً كاملاً صريحاً لدوق ساسكس"، عن أعوام من التطفل غير القانوني.

يأتي الإعلان المفاجئ في المحكمة العليا بلندن، في الوقت الذي كانت توشك فيه القضية الخاصة بدوق ساسكس على البدء، ضد ناشري صحيفة "ذا صن"، وصحيفة "نيوز أوف ذا وورلد"، التي توقَّف إصدارها الآن، في المحاكمة المتعلقة بالتجسس غير القانوني عليه على مدار عقود.

اعتذاراً كاملاً لا لبس فيه

وفي بيان حصلت عليه مجلة بيبول في أعقاب التسوية المفاجئة في 22 كانون الثاني (يناير)، قالت شركة إن جي إن المملوكة لروبرت مردوخ إنها قدمت "اعتذارًا كاملاً لا لبس فيه لدوق ساسكس عن التدخل الخطير من قبل صحيفة ذا صن بين عامي 1996 و2011 في حياته الخاصة، بما في ذلك حوادث الأنشطة غير القانونية التي قام بها محققون خاصون يعملون لصالح ذا صن ".

وجاء في البيان :"تتقدم شبكة إن جي إن باعتذارها للدوق عن التأثير الذي أحدثته التغطية الإعلامية المكثفة والتدخل الخطير في حياته الخاصة وكذلك الحياة الخاصة للأميرة ديانا، أميرة ويلز، والدته الراحلة، وخاصة خلال سنوات شبابه. ونحن نعترف ونعتذر عن الضيق الذي لحق بالدوق، والأضرار التي لحقت بالعلاقات والصداقات والعائلة، وقد وافقنا على دفع تعويضات كبيرة له".

وكان الأمير هاري قد اتهم الناشر بجمع معلومات غير قانونية بين عامي 1996 و2011، وهي الأعوام التي استهدفته فيها صحيفتا "ذا صن" و "نيوز أوف ذا وورلد" . وتزامنت تلك الفترة مع وفاة الأميرة ديانا في سن مبكرة عن عمر ناهز 36 عاما في آب (أغسطس) 1997 بعد حادث سيارة في باريس حيث طارد المصورون سيارتها.