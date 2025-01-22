إيلاف من واشنطن: تمكنت قوات الأمن بمحافظة الأقصر جنوب مصر من القبض على الشاب الذي ذبح مسنا في الشارع وفصل رأسه عن جسده أمام المارة.

وأكد مصدر أمنى أنه تم القبض على الشاب القاتل وتم اقتياده لديوان القسم، فيما تم نقل جثمان المتوفى ويدعى حجاج أبو الوفا يبلغ من العمر 59 سنة، لمشرحة مستشفى الكرنك الدولي لحين تسليمه لذويه.

شابو رفع الدوبامين

في السياق قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي إن الجريمة البشعة تجسد نموذجا من نماذج الانحدار الثقافي، وانتشار المخدرات المستحدثة ومنها تحديدا مخدر شابو فودو كريستال، الذي يرفع الدوبامين في الدم مضيفا أن هذا المخدر يؤثر على الأفكار، ويجعلها مرتبكة لا يمكن للعقل أن يسيطر عليها.

هواجس العظمة أو الاضطهاد

وقال إن الشاب القاتل وبسبب تناوله المخدر ربما سيطرت عليه هواجس العظمة أو الاضطهاد، فضلا عن هلاوس سمعية أو حسية أو بصرية واضطراب في التفكير جعله يرتكب جريمته دون وعي ودون قدرة على السيطرة على أفعاله.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بمقتل مسن ذبحا وسط الشارع في منطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر جنوب مصر.

وتبين من التحريات والمعاينة قيام الشاب المتهم بفصل رأس مسن عن جسده وتجول بها بالشارع وسط صدمة المارة.

وأكد أحد شهود العيان أن الشاب كان في وصلة شجار مع المسن واستل سكينا كان يخفيها وسط طيات ملابسه ثم باغته وانهال عليه طعنا، مضيفا أن الشاب المتهم قام بفصل رأس المسن عن جسده و تجول بها فى الشارع.

سفاح الإسماعلية

وكانت محكمة النقض المصرية قد أيدت في مايو الماضي، حكم الإعدام بحق سفاح الإسماعيلية، "عبد الرحمن نظمي" وشهرته عبد الرحمن دبور والذي ارتكب جريمة مماثلة.

وتعود الواقعة للأول من شهر نوفمبر من العام 2021، عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل أحد أصدقائه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، حيث نحر رقبته وفصلها عن جسده، وتجول بها في شارع طنطا بالمدينة.