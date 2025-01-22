إيلاف من تل أبيب: عبر برنامج "الهجرة العشوائية"، حصل على البطاقة الخضراء للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، لكن حينما وصل المغربي قاضي عبد العزيز، إلى إسرائيل عبر بولندا ونفذ عملية طعن، لم يكن تحركه عشوائيا.. فماذا نعرف عنه؟.

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن عبد العزيز هو منفذ هجوم الطعن في تل أبيب، الذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وأظهرت تصريحات رسمية إسرائيلية، إلى أن السلطات كانت على وشك منع عبد العزيز من دخول البلاد، قبل 4 أيام، لكن في النهاية سُمح له بالدخول بعد الاطمئنان لأنه لا يمثل أي تهديد.

وقال وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، بعد ساعتين تقريبا من الهجوم، إن مفتشي الحدود التابعين لهيئة السكان والهجرة، حاولوا منع عبد العزيز من دخول إسرائيل، لكن مسؤولي الأمن وافقوا على دخوله.

ودعا الوزير رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، إلى التحقيق في الحادث.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، إن عبد العزيز يبلغ من العمر 29 عاما، وأصاب 4 أشخاص طعنا في شارع "ناحلات بنيامين"، قبل "تحييده" على يد عناصر وحدات خاصة، وفق مصادر أمنية.

وفي بيان "الشاباك"، الثلاثاء، خضع الشاب المغربي لتقييم أمني شمل استجوابه وإجراء فحوصات إضافية. وفي نهايتها تقرر عدم وجود مبررات أمنية كافية لمنع دخوله إلى إسرائيل.

وخلال الاستجواب، بدا عبد العزيز "مرتبكا وقدم إجابات متناقضة"، وحينما طلب منه تقديم حجز الفندق أو ما يثبت أنه سيقيم لدى أقارب له، لم يكن يمتلك أياً منها، وبالتالي رفض دخوله في البداية.

وبعد رفض سلطة السكان والهجرة إدخاله، نُقل للتحقيق من قبل الشاباك، الذي قرر في النهاية السماح له بالدخول رغم الشكوك، وفق "كان".

وعُثر مع منفذ الهجوم على تصريح دخول إلى إسرائيل، وبطاقة "غرين كارد".

وأشارت التقارير إلى أنه دخل البلاد عبر مطار "بن غوريون" يوم 18 يناير الجاري، بعد وصوله في رحلة عبر بولندا.

منفذ الهجوم فاز عام 2022 في برنامج الهجرة العشوائية "غرين كارد – البطاقة الخضراء"، وانتقل من المغرب إلى الولايات المتحدة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

كما كشفت منشوراته على فيسبوك، أنه نشر مقاطع فيديو ومنشورات أظهر فيها دعمه لغزة وانتقاده لإسرائيل، في ظل الحرب الأخيرة.

يذكر أن قانون الهجرة في أميركا، أنشأ عام 1990برنامج تأشيرة التنوع (DV)، الذي يوفر ما يصل إلى 55000 تأشيرة هجرة من خلال الاختيار العشوائي. ويسمح البرنامج لأولئك من البلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة؛ للدخول للحصول على فرصة للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة هجرة لأميركا، وفق ما تذكر سفارات أميركية على مواقعها الرسمية.

وقالت خدمة الإسعاف "نجمة داود"، إن الهجوم أسفر عن إصابة اثنين بجروح متوسطة، بينما أصيب الآخران بجروح طفيفة.