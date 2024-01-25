صنعاء: أعلن كبير مفاوضي جماعة الحوثي اليمنية محمد عبد السلام إن وفدًا للجماعة التقى في موسكو اليوم الخميس مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لبحث الموقف في المنطقة.
وأوضح عبد السلام في منشور على منصة "إكس"، إن المحادثات تناولت أهمية تكثيف الجهود للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف الحرب في غزة.
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في مباحثات تناولت تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة
نائب وزير خارجية روسيا يلتقي بوفد من جماعة الحوثي
صنعاء: أعلن كبير مفاوضي جماعة الحوثي اليمنية محمد عبد السلام إن وفدًا للجماعة التقى في موسكو اليوم الخميس مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لبحث الموقف في المنطقة.
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