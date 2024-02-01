تل أبيب: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الخميس إن القوات الإسرائيلية فككت كتيبة حركة حماس في خان يونس بجنوب قطاع غزة في إطار الحرب المستمرة منذ نحو أربعة أشهر.

أضاف: إسرائيل قتلت عشرة آلاف مقاتل فلسطيني وأصابت مثلهم.

وتابع في بيان "نحقق مهمتنا في خان يونس وسنصل أيضا إلى رفح ونقضي على العناصر الإرهابية التي تُهددنا"، في إشارة إلى المدينة الواقعة على حدود غزة مع مصر والتي تعجّ بالمدنيين النازحين.

فلسطينيون

من جهةٍ أخرى، أعلنت وزارة الصحة في غزة يوم الخميس إن ما لا يقل عن 27019 فلسطينيًا قتلوا وأصيب 66139 جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر). بينهم 118 شخصًا قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما أصيب 190 آخرون.