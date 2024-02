إيلاف من بيروت: أغارت الطائرات الأميركية على أهداف في غرب العراق ومحافظة دير الزور شرق سوريا، مستهدفة مقار فصائل مسلحة موالية لإيران ومستودعات أسلحتها وصواريخها، رداً على هجوم بمسيرة على قاعدة البرج 22 في الأردن الأحد الماضي، وسقوط 3 جنود أميركيين وجرح 34 آخرين.

بحسب القيادة الأميركية في المنطقة الوسطى، استهدفت الغارات الأميركية ليل الجمعة – السبت 85 هدفاً في العراق وسوريا، تابعة للميليشيات الإيرانية، بينها سبع منشآت تابعة لميليشيات مرتبطة بالهجوم على القاعدة في الأردن، أي كتائب حزب الله العراقية.

Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Quds Force and affiliated militia groups continue to represent a direct threat to the stability of Iraq, the region, and the safety of Americans. We will continue to take action, do whatever is necessary to protect our people, and…