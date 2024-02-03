واشنطن: كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أنه أمر الجيش الأميركي بمهاجمة أهداف في سوريا والعراق، ردًا على مقتل ثلاثة جنود أميركيين الأحد الماضي في قاعدة أميركية بالأردن.

وأضاف بكلمة ألقاها في قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير، بعيد مشاركته في استقبال جثامين الجنود الأميركيين الذين قُتِلوا في الهجوم على البرج 22 في الأردن: "بناء على توجيهاتي، نفذت القوات الأميركية ضربات على منشآت في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والفصائل المتحالفة معه في مهاجمة القوات الأميركية".

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة لا تسعى لصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم، لكنها سترد على من يؤذي جنودها. "لقد بدأ ردنا اليوم، وسيستمر في الأوقات والأماكن التي نحددها".

الجيش الأميركي

وكان الجيش الأميركي قد أعلن أنه نفذ ضربات جوية في العراق وسوريا استهدفت "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني وجماعات مسلحة متحالفة معه. وأوضح أن الضربات شملت أكثر من 85 هدفًا.

وأفادت القيادة الوسطى الأميركية بأن قاذفات استراتيجية بعيدة المدى أقلعت من الولايات المتحدة شاركت في القصف الذي أُطلقت فيه 125 قذيفة دقيقة التوجيه.

وأضافت أن الأهداف تضمنت مقرات قيادة وسيطرة، ومراكز استخبارات، ومخازن للصواريخ والمسيرات والذخائر والإمداد اللوجيستي تتبع للمليشيات و"الحرس الثوري"، وكلها "سهّلت هجمات على قوات أميركية وقوات التحالف" الدولي.

وفيما سددت واشنطن ضربات على مواقع في سوريا والعراق ردا على مقتل ثلاثة جنود أميركيين في قاعدة البرج 22 بالأردن. وردت أنباء عن قصف مراكز لـ"الحشد الشعبي" في مدينة القائم العراقية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 13 مسلحًا من الفصائل الموالية لإيران قتلوا وأصيب آخرون في الغارات الجوية.