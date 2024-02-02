واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الضربات الأميركية التي شُنّت الجمعة على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا ستتواصل.

وأضاف في بيان: "ردنا (على هجوم بمسيرة أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين في الأردن مؤخرًا) بدأ اليوم، وسيتواصل في أوقات وأماكن من اختيارنا".

وأكد أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم. لكن ليعلم أولئك الذين قد يسعون لإيذائنا أنكم إذا أذيتم أميركيًا فنحن سنرد".

الجيش الأميركي

وأعلن الجيش الأميركي الجمعة تنفيذ ضربات جوية استُخدِمَت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه، في العراق وسوريا، استهدفت فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وفصائل مسلحة متحالفة معه.

وأشار الجيش لإصابة أكثر من 85 هدفًا، موضحًا أن المنشآت المستهدفة شملت مراكز قيادة وتحكم وتجسس ومواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن مقتل 18 مقاتلاً مواليًا لإيران في ضربات أميركية الجمعة في شرق سوريا.