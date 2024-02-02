أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 6 مقاتلين موالين لإيران في "ضربات يُرجح أن تكون أميركية" على شرق سوريا الجمعة.

وجاء في بيان للمرصد: "قُتل 6 من الميليشيات الإيرانية بينهم 3 على الأقل من جنسيات غير سورية، كما أصيب 4 آخرون نتيحة غارات على منطقة الحيدرية ببادية الميادين في شرق سوريا".

ويتردد أنباء أن هذه الضربات يُرجّح أن تكون بداية الرد الأميركي على هجوم الطائرة المسيرة الذي طال قاعدة عسكرية أميركية شمال شرقي الأردن(البرج 22)، قرب الحدود مع سوريا، يوم 28 كانون الثاني (يناير)، وأدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة آخرين.

وكان المتحدث باسم البنتاغون قد أشار في حديثه للعربية (الحدث) الجمعة أن الرد الأميركي على مقتل الجنود الأميركيين في البرج 22 سيكون متعدد المستويات وعلى فترات زمنية متعددة.