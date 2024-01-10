إيلاف من واشنطن: أعلن البنتاغون، أمس الثلاثاء، عن خضوع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن للعلاج من سرطان البروستاتا.

ويأتي هذا الإعلان بعدما طالت أوستن انتقادات بسبب تأخره عن إبلاغ البيت الأبيض بدخوله المستشفى.

ولفت بيان البنتاغون إلى إن إصابة أوستن "بالسرطان اكتُشفت باكرًا وكان تشخيصه ممتازًا"، لكن تعيّن لاحقًا إعادة إدخاله إلى قسم العناية المركزة بسبب المضاعفات، وأبرزها الشعور بالغثيان وبآلام حادة في البطن والورك والساق.



وفيما ذكر أطباء أن دخوله السري إلى المستشفى مؤخرًا كان لإجراء عملية جراحية، وردت أخبار عن تلقيه علاجًا لعدوى في المسالك البولية مرتبطة بهذه العملية.

بعدها، كشف مركز والترريد الطبي العسكري الوطني في الولايات المتحدة أن أوستن (70 عاما) خضع لعملية جراحية يوم 22 ديسمبر(كانون الأول) بعد أن كشف الفحص إصابته بسرطان البروستاتا.