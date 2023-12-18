تل ابيب: دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الاثنين حزب الله اللبناني المدعوم من ايران إلى تجنب توسيع النزاع مع اسرائيل على وقع استمرار الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وقال أوستن في تل ابيب "لا نريد أن نرى هذا النزاع يتسع إلى حرب أكبر أو حرب إقليمية، وندعو حزب الله إلى التأكد من عدم القيام بأمور من شأنها التسبب بنزاع أوسع نطاقا".

وفي السياق، أكد أوستن إنه لا يريد أن يفرض على اسرائيل "جدولاً زمنياً أو شروطاً"، في اليوم الثالث والسبعين من حربها على حماس في قطاع غزة.

وصرح أوستن خلال مؤتمر صحافي الى جانب نظيره الاسرائيلي يوآف غالانت "بالنسبة الى جدول زمني، إنها عملية اسرائيلية، لست هنا لأفرض جدولاً زمنياً أو شروطاً".