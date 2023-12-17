إيلاف من لندن: رأى مراقبون أن السياسة الأميركية الراهنة في السعي إلى حلول في حرب غزة تعتمد في نهاية المطاف على تغيير عاجل على أعلى المستويات في القيادة الإسرائيلية والفلسطينية.

ويقول المراقبون إن الفجوة بين رؤى الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية في شأن الحرب تتسع يوماً بعد يوم، مشيرين إلى رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرة أخرى حل الدولتين وأصر على أن إسرائيل ستتمتع بسيطرة أمنية دائمة في غزة.

تقويض التحالف

وأشاروا إلى أن نتانياهو بفعله هذا، قوض التحالف الذي تدعم أميركا من خلاله العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي بايدن عرفت مراراً وتكراراً دعمها لإسرائيل على أنه دعم حقها في الدفاع عن النفس من خلال القضاء على حماس من أجل إنشاء طريق قابل للحياة إلى دولتين.

بنية أمنية

وقال تقرير لقناة (سكاي نيوز) البريطانية إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الذي ختم أمس السبت زيارة كرر رغبة أميركا في إقامة بنية أمنية بقيادة فلسطينية/عربية في غزة بعد انتهاء الحرب، وتأسيس "حل الدولتين" بعد ذلك بوقت قصير.

وتحدث سوليفان عن "نواة" للمسألة الأمنية في غزة بقيادة فلسطينية، بل وناقش الوحدات الفلسطينية المتمركزة في الضفة الغربية والتي يمكن أن يكون لها دور رئيسي.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية في وقت متأخر من مساء الخميس بعد اجتماع سوليفان مع نتانياهو: "هناك عدد من أفراد الأمن المرتبطين بالسلطة الفلسطينية، والذين نعتقد أنهم قد يكونون قادرين على توفير نوع ما من النواة في الأشهر العديدة التالية للمفاوضات الشاملة". حملة عسكرية، ولكن هذا أمر نناقشه مع الفلسطينيين ومع الإسرائيليين ومع الشركاء الإقليميين."

كما أصر المسؤول مرارا وتكرارا على أن وجهة نظر الرئيس بايدن هي أن الخيار الوحيد للمستقبل هو حل الدولتين مع إقامة دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية.

ووصف المسؤول الأميركي، في مكالمة هاتفية مع الصحفيين، الرؤية الأميركية بأنها "نوع المستقبل الذي يريد الجميع رؤيته وهو الطريق، المسار في نهاية المطاف، إلى حل الدولتين القابل للحياة الذي يضمن أمن إسرائيل". مضمونة ويمكن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني".

موقف نتانياهو الوقح

وأضاف تقرير قناة (سكاي نيوز): ومع ذلك، في نهاية هذا الأسبوع، لم يكتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإشادة بوقاحة بجهوده الخاصة لمنع قيام دولة فلسطينية على مر السنين، بل أصر على أن إسرائيل ستتمتع بسيطرة أمنية دائمة على غزة. وقال نتنياهو "لا أحد يستطيع أن يضمن أن يكون هناك نظام سلمي".

فهو يكرر الرسائل التي يصدرها وزراؤه وسفراؤه، الرافضة لحل الدولتين. وكثيرا ما رقص نتانياهو حول هذه القضية مقدما تعريفات غامضة لما ستبدو عليه.

تطابق الرسائل

النقطة المهمة الآن هي: في نفس اللحظة التي يكون فيها الانحياز مطلوبًا، وحيث يكون من المهم بالتأكيد أن تتطابق الرسائل من أعلى الحكومة الإسرائيلية مع الرسائل الموجودة على أجندة الحكومة الأميركية، يختار نتنياهو بدلاً من ذلك أن يكون مخالفًا بشكل استفزازي.

وبالفعل، في الأسبوع الماضي، سألت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مات ميلر عن رفض السفير الإسرائيلي لدى المملكة المتحدة لحل الدولتين.

ويشير رده إلى أنه يعتقد أنها كانت غريبة وأن هناك مجموعة متنوعة من وجهات النظر. ومن الواضح أن هذا التنوع لا يمتد إلى الرجل الذي يدير الحرب التي تغذيها أمريكا.

القادة الجدد

وفي نهاية المطاف، تعتمد السياسة الأميركية على تغيير عاجل على أعلى المستويات في القيادة الإسرائيلية والفلسطينية.

فبالنسبة لإسرائيل، يريد الأميركيون رحيل نتانياهو. ومن المثير للاهتمام أن سوليفان التقى بزعيم المعارضة بيني غانتس في اجتماع مطول يوم الخميس.

ومن المؤكد أن نتانياهو سيبذل كل ما في وسعه للصمود، وذلك إلى حد كبير لتجنب الحساب على الإخفاقات التي أدت إلى كابوس 7 أكتوبر. وربما سيكون سعيدًا برؤية صديقه القديم دونالد ترمب يعود إلى البيت الأبيض أيضًا. وهكذا سيحاول سيد المناورة السياسية الصمود.

سلطة فلسطينية متجددة

أما بالنسبة للفلسطينيين؟ يتحدث الأميركيون عن "سلطة فلسطينية متجددة" قادرة على إدارة غزة. وما يقصدونه في الواقع بذلك هو تقاعد الرئيس الفلسطيني المسن محمود عباس الذي لا يحظى بشعبية كبيرة. إنهم يريدون زعيمًا أصغر سنًا وأكثر رؤية ليحل محله. ولكن من وكيف؟

ومن المرجح أن يركز الإسرائيليون أكثر على "اليوم التالي" في غزة بمجرد أن يظهروا بعض النجاح الاستراتيجي في ساحة المعركة. لقد دمروا القطاع ومات ما يقرب من 20 ألف شخص. لكن قيادة حماس لا تزال طليقة. نتانياهو يحتاج إلى "جائزة" حتى يتمكن من التراجع عن الحرب الوحشية.

ويخلص تقرير (سكاي نيوز) إلى القول: لكن كلما طال أمد الحرب، أصبح تشكيل "اليوم التالي" أصعب. ومع الصدمة والألم التي شهدتها الأيام السبعين الماضية، فإن المصالحة والتعايش تبدو بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لهذه المنطقة.