إيلاف من بيروت: بعد صفعة البرج 22 على الحدود الأردنية، ووسقوط 3 جنود أميركيين وإصابة 34 آخرين، توعّد الرئيس الأميركي بالرد. فما هي الخيارات العسكرية المطروحة في قائمة الانتقام الأميركية ضد إيران وأذرعتها في المنطقة؟

بحسب تقرير لـ "العربية"، يقول محللون إن أمام إدارة بادين ثلاث خيارات للرد على هذه الضربة المؤلمة: الأول، توجيه ضربات مؤذية جدًا لفصائل موالية لإيران في سوريا والعراق؛ الثاني، توجيه ضربات مؤلمة لقواعد إيرانية في سوريا؛ والثالث، استهداف مواقع محددة في الداخل الإيراني. إلا أن هؤلاء المحللين يستبعدون الخيار الثالث، إلا إذا أرادت واشنطن أن تكسر جرّة الشرق الأوسط وتهد الهيكل على من فيه.

علق رأي جويل رايبورن، الذي عمل مبعوثًا خاصًا للرئيس الأميركي دونالد ترامب في سوريا، على البيان الرئاسي الأميركي بشأن استهدف الهجوم على البرج 22 في شمال شرقي الأردن بالقول، متوجهًا إلى بايدن: "سيدي الرئيس، لقد فشلت في منع حدوث هذا الأمر. إن سياستك المتمثلة في استرضاء طهران منذ الأسبوع الأول لك في الرئاسة دفعت المرشد الأعلى إلى الاستنتاج أنه يستطيع مهاجمة الأميركيين من دون عقاب. يجب عليكم محاسبة النظام الإيراني الآن".

Mr. President @POTUS, you failed to prevent this from happening. Your policy of appeasing Tehran from your first week in office led the Supreme Leader to conclude he can attack Americans with impunity. You must hold the Iranian regime accountable, now. https://t.co/LNZ6nV5tId — Joel Rayburn (@joel_rayburn) January 28, 2024

وقال إن الهجوم استهدف هدفًا في أراضي دولة حليفة، متجاوزًا الخطوط الحمراء، "لذا على واشنطن تدفيع الإيرانيين ثمن هذا الهجوم بشكل مباشر"، مرجحاً استمرار هجمات الفصائل الموالية لطهران إن لم ترد الولايات المتحدة بشكل فعال.

وقال آرون ديفيد ميلر، مفاوض السلام الأميركي السابق في الشرق الأوسط والذي يعمل حاليا في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، على منصة "أكس": "ثمة طرق عدة للرد، تشمل استهداف إيرانيين في سوريا أو العراق، أو حتى استهداف الأصول البحرية الإيرانية في الخليج العربي".

The US has conceded too large a margin to Iran for proxy attacks. Washington needs to reduce that margin and send a tougher message to Tehran for killing Americans — attacks against Iranian forces in Iraq and Syria. — Aaron David Miller (@aarondmiller2) January 28, 2024

اضاف: "على الإدارة الأميركية الآن إرسال إشارة واضحة إلى طهران مفادها أن استمرار هذه الهجمات سيثير ردة فعل أقوى كثيرًا من السابق، من دون أن يتجاوز هذا الرد بالضرورة الخط الأحمر، أي توجيه ضربات مباشرة امواقع داخل الأراضي الإيرانية".

My statement following the Iran-backed attacks in Jordan that killed three U.S. service members and injured 25: pic.twitter.com/L8ckks5ch4 — Tom Cotton (@SenTomCotton) January 28, 2024

أما السيناتور الجمهوري توم كوتون، عضو لجان الخدمات المسلحة والاستخبارات بمجلس الشيوخ، فطالب بايدن بـ "انتقام عسكري مدمر ضد القوات الإرهابية الإيرانية، في إيران أو في جميع أنحاء الشرق الأوسط".