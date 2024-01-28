إيلاف من لندن: تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بالرد على هجوم بطائرة بدون طيار أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة ما يصل إلى 34 آخرين.

وبينما دعا بايدن إلى الوقوف دقيقة صمت على ارواح الجنود، خلال فعالية الحملة الانتخابية، فإن الضغوط تتزايد عليه بعد أن قال إن "الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران والعاملة في سوريا والعراق" هي المسؤولة عن الهجوم الذي وقع أثناء الليل.

وفي فعالية انتخابية في كارولينا الجنوبية هذا المساء، طلب بايدن دقيقة صمت وقال: "سنرد".

وقالت الولايات المتحدة إن الهجوم وقع في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية، على الرغم من إصرار متحدث باسم الحكومة الأردنية على أنه كان في سوريا.

ووصف المسؤولون الأردنيون الهجوم بطائرة بدون طيار على القوات الأميركية بأنه "هجوم إرهابي" في أول بيان لهم منذ وقوعه.

وأدى الهجوم الذي وقع خلال الليل إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين في شمال شرق الأردن على موقع عسكري متقدم داخل الحدود مع سوريا.

رسالة واضحة

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون: "يجب على أميركا أن ترسل رسالة واضحة وضوح الشمس إلى جميع أنحاء العالم مفادها أنه لن يتم التسامح مع الهجمات على قواتنا".

ونشر رئيس مجلس النواب كلمات قوية على موقع X بعد أنباء عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة العشرات في هجوم بطائرة بدون طيار في الأردن خلال الليل.

وقال مسؤولون أردنيون إن بلادهم تتعاون مع واشنطن لتأمين حدودها و"لمحاربة الإرهاب".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الحكومة الأردنية إن الهجوم كان على قاعدة أميركية في سوريا متاخمة للحدود ولكن ليس على الأراضي الأردنية.

اتفاق دفاعي

ووقعت الحكومة الأردنية، وهي حليف موثوق للولايات المتحدة، اتفاقًا دفاعيًا معهم في عام 2021، يتيح للقوات الأميركية "الوصول دون عوائق" إلى العديد من المنشآت العسكرية الأردنية.

وهذه هي المرة الأولى التي يُقتل فيها جنود أميركيون بنيران "العدو" مباشرة في الشرق الأوسط منذ بداية حرب غزة.

ويُعد مقتل الجنود الأميركيين في البرج 22 في الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا تصعيدًا كبيرًا للوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل في الشرق الأوسط.

وتوصف مهمة موقع (البرج 22 -Tower 22) بأنها مهمة "مشورة ومساعدة" للأردن، ولكن من الواضح أنه مرتبط بشكل وثيق بمنطقة التنف القريبة.

ويقول مسؤولون أميركيون إنه سيتم حجب هويات أفراد الخدمة العسكرية الذين لقوا حتفهم لمدة 24 ساعة حتى يتم إبلاغ أقاربهم.