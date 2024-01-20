بغداد: أطلق أكثر من عشرة صواريخ السبت على قاعدة عسكرية ينتشر فيها جنود أميركيون وقوات من التحالف الدولي المناهض للتنظيمات الجهادية في غرب العراق، وفق ما أعلنت مصادر أمنية عراقية ومسؤول عسكري أميركي لوكالة فرانس برس.

وقال مسؤول أمني محلي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن عدة صواريخ "أصابت قاعدة عين الأسد الجوية" في محافظة الأنبار.

وأضاف أن الدفاعات الجوية صدت 13 صاروخا بينما "سقط اثنان في القاعدة الجوية".

وأكد مسؤول عسكري أميركي، طلب أيضا عدم كشف هويته، أن "صواريخ" "أصابت قاعدة عين الأسد الجوية"، موضحا أن "تقييما أوليا للأضرار" تجريه بشكل مشترك القوات الأميركية والعراقية وقوات التحالف الدولي.

وأضاف أن المعلومات "الأولية" تشير إلى أن "أحد أفراد قوات الأمن العراقية أصيب بجروح خطيرة".

لكنه لم يؤكد نوع الصواريخ المستخدمة بعد أن تحدث في البداية عن "صواريخ بالستية".

وتأتي الهجمات التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن، في سياق توتر إقليمي تغذيه تداعيات الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل حليفة الولايات المتحدة، وحركة حماس الفلسطينية المدعومة من إيران.

استهدافات

في هذا السياق، قُتل السبت خمسة عناصر من الحرس الثوري الإيراني، من بينهم مسؤولان رفيعان، في غارة في دمشق حملت طهران مسؤوليتها لإسرائيل وهددت بالرد عليها.

وشنّت طهران مساء الاثنين هجمات بصواريخ بالستية على إقليم كردستان في شمال العراق، قالت إنها استهدفت موقعا يستخدمه "جواسيس النظام الصهيوني (الموساد)".

منذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر)، استهدفت عشرات الهجمات القوات الأميركية وقوات التحالف المنتشرة في العراق وسوريا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي شبكة من الفصائل المسلحة الموالية لإيران، مسؤوليتها عن غالبية الضربات التي نفذت بصواريخ وطائرات مسيّرة.