بغداد: أعلنت فصائل عراقية مسلحة، مساء السبت، أنها استهدفت قاعدة "خراب الجير" الأميركية في شمال شرقي سوريا برشقة صاروخية.

وقالت الفصائل في بيان: "استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة خراب الجير المحتلة بالعمق السوري برشقة صاروخية".

وأضافت "المقاومة الإسلامية" في بيانها "استمرارها في دك معاقل العدو".

وسبق أن أعلنت هذه الفصائل استهداف قواعد عسكرية أميركية في العراق وسوريا أو في إسرائيل، فيما تقول إنه رد على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وكانت فصائل عراقية مسلحة قالت، أمس الجمعة، إنها ضربت "هدفاً حيوياً" بمدينة إيلات في جنوب إسرائيل. ولم تذكر الفصائل التي تُطلق على نفسها (المقاومة الإسلامية في العراق) تفاصيل حول كيفية القصف.