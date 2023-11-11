بغداد: أعلنت جماعة مسلحة عراقية السبت أنها استهدفت قاعدة رميلان الأميركية في سوريا بطائرتين مسيرتين.

وقالت جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق" إنها استهدفت قاعدة رميلان التابعة للاحتلال الأميركي في سوريا، بواسطة طائرتين مسيّرتين وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر، وفقا لوكالة "أنباء العالم العربي".

وأصدرت فصائل عراقية عدة بيانات مؤخرا تعلن فيها استهداف قواعد أميركية في المنطقة، ردا على استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتقول الفصائل إن الهجمات الإسرائيلية على القطاع تتم بدعم أميركي مباشر.

وتعرضت القاعدة التابعة لقوات التحالف الدولي في رميلان بريف الحسكة الشمالي، لهجمات سابقة مصدرها الأراضي العراقية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقالت شبكة (رووداو) الإخبارية الكردية إن مطار حرير في مدينة أربيل بكردستان العراق استهدف من جديد بطائرة مسيّرة مفخخة ظهر اليوم السبت. ونقلت (وكالة أنباء العالم العربي) عن الشبكة قول مصدر أمني إن الطائرة المسيّرة سقطت قرب قاعات المطار وانفجرت، مبيّناً أن القاعات التي أخليت في وقت سابق تعرضت لأضرار مادية.