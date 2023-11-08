طهران: أكدت إيران، الثلاثاء، أنها لم تتدخل على الإطلاق في أي عمل أو هجوم استهدف القوات الأميركية في سوريا والعراق، ورفضت ما وصفته بـ"ادعاءات" الولايات المتحدة في هذا الصدد.

وذكرت وكالة "إرنا" للأنباء، إن السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني سلّم الأمين العام للمنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن أنطونيو غوتيريش، رسالة اعتبر فيها أن "جميع ادعاءات الولايات المتحدة لا أساس لها من الصحة، ومرفوضة بشكل قاطع"، مؤكداً أن إيران "لم تتدخل قط في أي عمل أو هجوم ضد القوات العسكرية الأميركية في سوريا والعراق".

وأضافت الوكالة أن رسالة إيرواني المؤرخة بتاريخ السابع من نوفمبر جاءت رداً على رسالة بتاريخ 30 أكتوبر وجهها الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن "وساق فيها ادعاءات غير مثبتة ولا أساس لها من الصحة".

إيران في سوريا

وفي رسالته، كتب إيرواني "إن محاولة الولايات المتحدة التذرع والاعتماد على حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لإضفاء الشرعية على أعمالها العسكرية غير القانونية، من خلال استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية في سوريا، تفتقر إلى الأساس القانوني والمصداقية".

وتابع بأن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة "أعرب مراراً وتكراراً عن معارضته الشديدة لاستمرار الوجود غير القانوني للقوات العسكرية الأميركية في سوريا، ووصفه بأنه انتهاك واضح للقوانين الدولية، وتجاهل واضح للسيادة الوطنية والإقليمية والوحدة والاستقلال السياسي السوري. وقد طلبت الجمهورية العربية السورية مراراً وتكراراً من الولايات المتحدة إنهاء احتلالها ووجودها غير القانوني في سوريا".

أما عن الوجود الإيراني في سوريا، فقال إيرواني إنه قانوني تماماً، ويأتي استجابة لطلب رسمي من الحكومة السورية لمحاربة الإرهاب.