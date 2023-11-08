تسلم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، دعوة خادم الحرمين الشريفين للمشاركة في أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القادة.

بيان

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر بغداد، نائب سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق سعيد القحطاني، وتسلم منه دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمشاركة في أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القادة لبحث العدوان على قطاع غزة والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب الرئيس عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة الكريمة، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

وأشاد بالعلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

بدوره، أكد القحطاني حرص بلاده على إقامة علاقات بناءة مع العراق وتوسيع آفاق التعاون وبما يخدم المصالح المشتركة.