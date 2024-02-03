داكار: أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، في خطاب للأمة السبت، إلغاء مرسوم حُدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 شباط (فبراير) المقبل. وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري يتم التشكيك في نزاهتهما.

وقال سال في خطابه "وقعت مرسوما في الثالث من شباط (فبراير) يلغي مرسوم" 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 والذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 شباط (فبراير) 2024. وجاء إعلانه قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي.

وأضاف "سأطلق حوارا وطنيا مفتوحا بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة".

وتعد هذه المرة الأولى منذ العام 1963 التي تؤجل فيها الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال.

ويذكر أن ماكي سال كان قد حدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 شباط (فبراير) المقبل بموجب مرسوم مؤرخ في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، فيما تعهد نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي بتسليم السلطة مطلع نيسان (أبريل) المقبل للرئيس المنتخب بعد انتهاء التصويت.

وفي تموز (يوليو) 2023، أعلن الرئيس السنغالي عدم ترشحه لولاية جديدة، وهو الذي انتُخب العام 2012 لولاية مدتها سبع سنوات وأعيد انتخابه عام 2019 لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.